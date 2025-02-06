Mardin ve Siirt\'te 6 Şubat depremleri anma etkinliği yapıldı

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Mardin ve Siirt'te Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla anma etkinliği düzenlendi.

Mardin'de İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü öncülüğünde merkez Artuklu ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'ndaki programda, stant açan arama kurtarma ekipleri, görevleri sırasında kullandıkları ekipmanı tanıtıp çeşitli bilgilendirici broşürler dağıttı.

Alanda, ayrıca arama kurtarma sırasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Vali Tuncay Akkoyun, alanda incelemelerde bulunarak AFAD İl Müdürü Mehmet Dönmez'den bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Akkoyun, milletçe hüzne boğuldukları asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde vefat edenlere Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diledi.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde koordinatör vali olarak görevlendirildiğini anımsatan Akkoyun, şunları kaydetti:

"2 ay boyunca yaşananları kelimelerle anlatmak çok zor ama şunu ifade etmek istiyorum. Deprem ve devamında yaşananlar bize gösterdi ki biz çok büyük bir milletiz, devletimiz çok büyük. Milletimiz gerçekten çok ferasetli. Birliğimiz, beraberliğimiz ve dayanışmamız çok büyük ve dünyaya örnek teşkil edecek işler yapıldı orada. Devlet ve millet el ele omuz omuza neler başarabileceğini en bariz göstergesidir 6 Şubat depremi."

Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletin bütün kurumlarının, bütün imkanlarının seferber edildiğini aktaran Akkoyun, vatandaşların mağdur olmayacağı şekilde sürecin çok hızlı yürütüldüğünü belirtti.

"Yaşananları unutmak zor, büyük acılar yaşandı." diyen Akkoyun, böyle afet ve acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Programa, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Yaşar Dener, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve davetliler katıldı.

Siirt

Siirt'te İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programda, deprem konulu sunum yapıldı.

Vali Kemal Kızılkaya, programda, asrın felaketi olarak nitelendirilen büyük afetin acısının bugün de aynı derinlikte hissedildiğini söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Kızılkaya, şöyle konuştu:

"6 Şubat, sadece bir felaketin tarihi değil aynı zamanda dayanışmanın, birlik, beraberliğin ve millet olma bilincimizin en güçlü şekilde ortaya çıktığı bir dönüm noktasıdır. Enkaz altındaki bir can için seferber olan arama kurtarma ekiplerimizden, sıcacık bir çorba dağıtan gönüllülerimize kadar herkes bu milletin ne kadar büyük bir aile olduğunu bir kez daha gösterdi. Devletimiz, ilk andan itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla sahadaydı. Ancak biz biliyoruz ki yaşanan acılar ne kadar büyük olursa olsun milletimizin gücü ve dayanışması daha büyüktür. Yaralarımızı hep birlikte milletçe büyük bir dayanışma içinde sardık."

Kızılkaya, depremde Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde koordinatör vali olarak görev yaptığını anımsatarak, yaraları sarmak için omuz omuza çalıştıklarını dile getirdi.

Enkazın arasından yükselen umut seslerine, dayanışmanın gücüne bizzat şahit olduklarını anlatan Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Birlikte mücadele ettik, yeniden ayağa kalktık. Depremin ardından geçen sürede devletimiz şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırmak, vatandaşlarımızı güvenli ve modern konutlara kavuşturmak için büyük bir çaba ve çalışma başlatarak, asrın felaketini asrın birlikteliğine hep birlikte dönüştürdük. Binlerce konutun temelleri atıldı, teslimatlar yapıldı ve çalışmalar aralıksız sürüyor. Ancak biliyoruz ki bu süreç sadece binaları yeniden yapmakla sınırlı değil hatıraları, umutları ve hayatları yeniden inşa etmek asıl hedefimizdir. Deprem bize bir kez daha gösterdi ki afetlere karşı hazırlıklı olmak bir tercih değil bir zorunluluktur. Kentsel dönüşüm projeleri, afet eğitimleri ve erken uyarı sistemleriyle artık daha güçlü ve daha dirençli bir Türkiye için toplumun tüm katmanlarıyla birlikte çalışıyoruz. Yaralarımızı sararken daha güvenli yarınlar için çalışmaya devam edeceğiz. Unutmadık, unutmayacağız. Kaybettiğimiz her canın hatırası, bizlere toplum olarak sorumluluklarımızı hatırlatacak."

AFAD Siirt İl Müdürü Mehmet Cahit Akkoyun da depreme karşı yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Programda, depremlerde vefat eden vatandaşlar için Kur'an kurslarında okunan hatimlerin duası yapıldı.