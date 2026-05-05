Mardinli akademisyenler beşinci kez Haberler.com çatısı altında buluştu

Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un ev sahipliğinde Mardinli akademisyenler buluşmasının beşincisi Haberler.com ofisinde gerçekleştirildi. Her geçen toplantıda daha da güçlenen istişare ortamı, bu kez yeni katılımlarla birlikte daha geniş bir perspektife taşındı.

TARİHİ VE ZENGİN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ELE ALINDI

Toplantıda Mardin’in köklü tarihi ve zengin kültürel mirasının korunması öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Akademisyenler, gençlere yol gösterecek mentorluk mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımını artıracak projelerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Ortak değerler etrafında şekillenen buluşmanın, yalnızca fikir alışverişiyle sınırlı kalmayarak somut projelere zemin hazırladığı vurgulandı.

Akademisyenlerin birikimiyle güçlenen bu iletişim ortamının, gençlere ilham verecek çalışmalara ve topluma değer katacak kalıcı iş birliklerine dönüşmesi hedefleniyor. Organizasyona katılan isimlere teşekkür edilirken, buluşmaların devam edeceği mesajı paylaşıldı.

KATILIM SAĞLAYAN AKADEMİSYENLER