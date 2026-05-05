Mardinli akademisyenler beşinci kez Haberler.com çatısı altında buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardinli akademisyenler beşinci kez Haberler.com çatısı altında buluştu

Mardinli akademisyenler beşinci kez Haberler.com çatısı altında buluştu
05.05.2026 09:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haberler.com çatısı altında Mardinli akademisyenler beşinci kez bir araya geldi. Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda kültürel mirasın korunması, gençlere mentorluk ve ortak projeler öne çıktı. Katılımcılar, bu buluşmaların somut iş birliklerine dönüşmesi yönünde güçlü mesajlar verdi.

Haberler.com Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ekrem Teymur'un ev sahipliğinde Mardinli akademisyenler buluşmasının beşincisi Haberler.com ofisinde gerçekleştirildi. Her geçen toplantıda daha da güçlenen istişare ortamı, bu kez yeni katılımlarla birlikte daha geniş bir perspektife taşındı.

Mardinli akademisyenler beşinci kez Haberler.com çatısı altında buluştu

TARİHİ VE ZENGİN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI ELE ALINDI

Toplantıda Mardin’in köklü tarihi ve zengin kültürel mirasının korunması öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldı. Akademisyenler, gençlere yol gösterecek mentorluk mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımını artıracak projelerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulundu. Ortak değerler etrafında şekillenen buluşmanın, yalnızca fikir alışverişiyle sınırlı kalmayarak somut projelere zemin hazırladığı vurgulandı.

Akademisyenlerin birikimiyle güçlenen bu iletişim ortamının, gençlere ilham verecek çalışmalara ve topluma değer katacak kalıcı iş birliklerine dönüşmesi hedefleniyor. Organizasyona katılan isimlere teşekkür edilirken, buluşmaların devam edeceği mesajı paylaşıldı.

Mardinli akademisyenler beşinci kez Haberler.com çatısı altında buluştu

KATILIM SAĞLAYAN AKADEMİSYENLER 

  • Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, 
  • Prof. Dr. Cihangir Akgün, 
  • Prof. Dr. Mehmet Hasan Eken, 
  • Prof. Dr. Esra Sahyar Ağırakça, 
  • Doç. Dr. Hasan Cankurt, 
  • Doç. Dr. Veysi Öner, 
  • Doç. Dr. Veysel Kıdır, 
  • Doç. Dr. Yaşar Dağ,
  • Doç. Dr. Levent Sümer,
  • Doç. Dr. Abdurrahman Çetin,
  • Dr. Öğretim Üyesi Muhammed İkbal Alp, 
  • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tahir Deniz, 
  • Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Aydoğan, 
  • Dr. Öğretim Üyesi Sezen Mili Avtan, 
  • Dr. Mehmet Nuh Acet, 
  • Operatör Doktor Mehmet Şerif Aslan,
  • Mesut Oran.

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardinli akademisyenler beşinci kez Haberler.com çatısı altında buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti O anlar kamerada Tilki girdiği kümeste 14 tavuğu telef etti! O anlar kamerada
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı
Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi Aradaki yaş farkı olay oldu Nesrin Cavadzade sessiz sedasız evlendi! Aradaki yaş farkı olay oldu
Mustafa Varank: Bana göre CHP’nin adayı Özgür Özel Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Özgür Özel’i reddetti
Hangi aday kimi getirecek İşte Fenerbahçe’nin teknik direktör adayları Hangi aday kimi getirecek? İşte Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları
Bakan Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek
Şamil Tayyar: Ufukta sandık var Şamil Tayyar: Ufukta sandık var

09:14
8 ilde 1.6 milyar TL’lik dev operasyon Suç örgütüne büyük darbe indirildi
8 ilde 1.6 milyar TL'lik dev operasyon! Suç örgütüne büyük darbe indirildi
09:08
İran “Vurduk“ dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı
İran "Vurduk" dediği ABD savaş gemisinin görüntülerini yayınladı
09:06
Icardi’yi isteyen Amedspor’a büyük şok
Icardi'yi isteyen Amedspor'a büyük şok
08:58
Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
Milyonların dilindeki çiftten yeni görüntüler
08:34
Yok böyle gol Puskas alabilir
Yok böyle gol! Puskas alabilir
08:32
JP Morgan’daki “köle“ skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
JP Morgan'daki "köle" skandalında yeni detaylar: Üçlü ilişki iddiaları dosyada
07:40
Hürmüz’de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
Hürmüz'de tırmanan gerilim petrol fiyatlarını uçurdu
07:09
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 09:43:24. #7.13#
SON DAKİKA: Mardinli akademisyenler beşinci kez Haberler.com çatısı altında buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.