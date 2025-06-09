Tokalaştığı kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde Elmalı Hamdi Hoca Caddesi üzerinde yer alan bir marketten alışveriş yapan K.D., daha sonra aracına binmek istedi.

ÖNCE TOKALAŞTI SONRA BACAKLARINDAN VURDU

Bu sırada kimliği belirsiz bir kişi, yanına yaklaştığı K.D. ile selamlaşıp, tokalaştı. Şüpheli bu sırada belinden çıkardığı tabancayla K.D.'nin bacaklarına ateş edip, bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kanlar içinde kalan K.D., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan K.D.'nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kimliği belirsiz şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.