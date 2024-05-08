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Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Başkanlığına Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey seçildi.

MBB 2024 Yılı Olağan I. Meclis Toplantısı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde Beyoğlu'ndaki bir otelde yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan MBB Başkanı Tahir Büyükakın, görev süresinde salgın, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorunu ve 6 Şubat depremleri gibi önemli meselelerin yaşandığını söyledi.

Yürüttükleri çalışmalara değinen Büyükakın, müsilaj sürecinde merkezi hükümet ve belediyeler olarak Marmara Denizi üzerinde bir arada çalışma konusunda çok önemli faaliyetler yaptıklarını, bilimsel çalışmaların yapılmasına, akademik kurulların oluşturulmasına öncülük ettiklerini anlattı.

Marmara Bölgesi'ndeki en önemli sorun deprem

İBB Başkanı İmamoğlu, yüzölçümü küçük olmasına rağmen Türkiye'deki 3 vatandaştan birinin Marmara Bölgesi'nde yaşadığını belirterek, bölgenin sorunlarının çözümünde belediyelerin dayanışma içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Marmara Bölgesi ve yakın çevresinin en önemli sorunlarından birinin deprem olduğuna değinen İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bu meseleyi partiler üstü, siyaset üstü bir sürece taşıyarak, ayrımlar yapmadan, bu anlayışla yönetmek hepimiz için elzemdir. Marmara Bölgesi'nde yaşayan halkın güvenliği için kentsel dayanıklılığın artırılması, deprem risklerinin yönetimi ve afet riskinin azaltılması açısından uzun vadeli, sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi hepimizin, tüm kamu yöneticilerinin boynunun borcu olduğunu bilmek zorundayız. Bu konuda MBB, kolaylaştırıcı ve destekleyici bir rol üstlenmeli, doğal afet ve depremlere yönelik yapılan farklı eylem planlarını, çelişkileri çok üst seviyede yapıcı bir anlayışla ortaya koymalı ve çok güçlü önerileri geliştirmelidir."

Yerel seçimlere değinen İmamoğlu, seçmenlerin merkezi ve yerel yönetimler arasında yeni bir denge oluşturduğunu belirterek, "Bu dengenin, vatandaşın hayrına bir işbirliğine dönüşmesini yürekten umuyorum. Aynı zamanda seçmen siyaseti normalleştirmeyi hepimize göstermiştir. Bu konunun, samimiyetin, işbirliği alanlarının genişletilmesinin bize çok büyük fırsatlar sunacağını biliyor ve inanıyorum. Tabii vatandaşlarımızın da bu sürede bizi sınayacağını, bizi takip edeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, yeni yönetim için seçim yapılması ve gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Bozbey, MBB'de 2024-2029 döneminde başkanlık yapacak

Yapılan seçimlerin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, MBB'nin 2024-2029 Dönemi Başkanı seçildi.

Teşekkür konuşması yapan Bozbey, çok zor bir dönemde, belediyeler olarak önemli görevler üstleneceklerini söyledi.

Bozbey, programın ardından, basın mensuplarının Bursa Büyükşehir Belediyesindeki akraba atamaları iddialarına ilişkin sorularını yanıtladı.

Gerekli açıklamaları yaptıklarını belirten Bozbey, "20 sene yöneticilik yaptık. Nasıl yaptığımızı ve nasıl yönettiğimizi tüm Bursa biliyor. Ama bu konunun çok abartıldığını, çok anlamsız hale dönüştüğünü görüyoruz. Tabii ki burada toplumun bir tepkisi var ya da duyarlılığı olmuştur. Biz bunları dikkate aldık." dedi.

Bozbey, görevi devraldıktan sonra yaptığı atamaların liyakatli isimlerden oluştuğunu kaydederek, "Şirketlerde yapılan birçok olay var. Bunların önüne geçmek, bunların ortaya çıkarılmasını sağlamak gibi ki bir kısmını paylaştım. Bunlar önemliydi. Bu anlamda bir atama konusu gündeme gelmişti. Daha kesinleşmemişti. Ama o konu durduruldu." diye konuştu.

Belediyenin iştirakinde yer alan şirketlerin yönetiminde diğer partililere de yer verdiklerini ifade eden Bozbey, partisinin genel merkezinden bir telkin gelip gelmediği şeklindeki soru üzerine ise "Yok öyle bir şey. Genel Merkezimizden herhangi bir şey gelmedi. Zaten tamamlanmamış bir süreçti." ifadelerini kullandı.