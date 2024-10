Marmara Belediyeler Birliği'nden Ahmet Özer'e Destek

Güncel

(ANKARA) - Marmara Belediyeler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Bozbey, "Adaletin bir an önce yerine gelmesi, demokrasimizin ayakta kalması adına Prof. Dr. Ahmet Özer'in serbest bırakılmasını, yargılama sürecinin hakkaniyetle yürütülmesini talep ediyoruz. Marmara Belediyeler Birliği olarak, halkın iradesine her daim sahip çıkacağımızı ve bu süreçte Esenyurt halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz" dedi.

Mustafa Bozbey, X hesabından yaptığı açıklamada, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanarak yerine kayyum atanmasına tepki gösterdi. Bozbey, şunları kaydetti:

"Marmara Belediyeler Birliği üyesi olan Esenyurt Belediyesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer'in gözaltına alınma süreci ve ardından yaşanan kayyum ataması kararını, endişeyle izliyoruz. Halkın seçtiği bir başkanın görevden alınıp yerine kayyum atanması, seçme-seçilme hakkına ve hukukun üstünlüğüne yönelik inancımızı zedelemektedir. Daha önce akademik alanda büyük başarılar kazanmış, temiz siciliyle görevine gelmiş, 6 ay önce halktan güvenoyu almış bir belediye başkanının böylesi bir süreçle karşı karşıya bırakılması, halkın iradesine ve hukukun üstünlüğüne gölge düşürmektedir. Adaletin bir an önce yerine gelmesi, demokrasimizin ayakta kalması adına Prof. Dr. Ahmet Özer'in serbest bırakılmasını, yargılama sürecinin hakkaniyetle yürütülmesini talep ediyoruz. Marmara Belediyeler Birliği olarak, halkın iradesine her daim sahip çıkacağımızı ve bu süreçte Esenyurt halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz."