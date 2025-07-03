Yüksek gerilim hattına konan karga yangın çıkardı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Yeni Siteler Mahallesi üzerinden geçen yüksek gerilim hattına konan karga, akıma kapılarak telef oldu.
Karganın cesedinin kuru otların bulunduğu tarlaya düşmesiyle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaklaşık 1 dönüm tarla zarar gördü.
Konuyla ilgili açıklama yapan Alaplı Belediyesi İtfaiye Amiri Çetin Güner, vatandaşlara anız ve ot yakmamaları yönünde uyarıda bulunarak, muhtemel yangınlarda 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesini istedi.
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