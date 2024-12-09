Marmara Bölgesi İçin Meteorolojik Uyarı

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AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmeler nedeniyle Marmara Bölgesi için 'meteorolojik uyarı' yayımladı. Vatandaşlar ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı uyarıldı.

AFAD'dan yapılan uyarıda, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmeler nedeniyle 10 Aralık Salı günü; Marmara bölgesi genelinde devam eden sağanak yağışların; Çarşamba günü 11 Aralık 2024 sabah saatlerine kadar Bilecik dışında yer yer kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi. Uyarıda, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği hatırlatıldı.