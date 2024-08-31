Marmara Bölgesi'nde Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı - Son Dakika
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Marmara Bölgesi'nde Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul'un bazı ilçelerinde yerel kuvvetli yağışlar beklenirken, ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, rüzgar ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

31.08.2024 10:16
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Marmara Bölgesi'ndeki bazı iller için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahminlere göre, bugün Marmara'da beklenen gök gürültülü sağanak, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli, Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ile Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olacak.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara Bölgesi'nde Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı - Son Dakika

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