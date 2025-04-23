Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Silivri Belediye Başkanı'ndan Açıklama - Son Dakika
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Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Silivri Belediye Başkanı'ndan Açıklama

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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, can kaybı ve yıkılan bina olmadığını belirtti. Panik nedeniyle iki vatandaşın yaralandığı kaydedildi. Bölgedeki kontrol çalışmaları ve hazırlıklar devam ediyor.

23.04.2025 15:48  Güncelleme: 16:49
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Haber: Edda SÖNMEZ/Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) 6.2 büyüklüğündeki Marmara depreminin merkez üssüne en yakın yerleşim birimlerinden Silivri'nin Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ANKA'ya açıklama yaptı. Balcıoğlu, "35 mahallemizin tamamına ulaşmış durumdayız. Bize gelen can kaybı ve yıkılan bina ihbarı yok. Sadece iki vatandaşımız panik nedeniyle basit şekilde yaralanmışlar." dedi.

İstanbul'da Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreminin merkez üssüne en yakın yerleşim birimlerinden Silivri'nin Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ANKA'ya son durumla ilgili açıklama yaptı:

"Hepimize geçmiş olsun. 23 Nisan kutlamalarındaydık. Çok şiddetli bir sarsıntı yaşadık. Silivri'de olduğu için biz en çok hissedenlerden biriyiz. Hemen yan taraftaki binaların kontrolünü yaptık. Şiddetli bir şekilde binalardan da ses geldiğini duyduk. Bütün kurumlarımızla birlikte Afet Koordinasyon Merkezimize ilk andan itibaren gelmiş bulunmaktayız. Şu anda olması muhtemel artçı depremlere karşı hazırlık içindeyiz. 35 mahallemizin tamamına ulaşmış durumdayız. Bize gelen can kaybı ve yıkılan bina ihbarı yok. Sadece iki vatandaşımız panik nedeniyle basit şekilde yaralanmışlar. Onların tedavileri de ayakta yapıldı. Saha taramalarımız devam ediyor."

"Vatandaşlarımızın parklara, okul bahçelerine, meydanlara davet ediyoruz"

"Bakanlığımızla irtibat halindeyiz. Kendi ekiplerimiz hazır. Özellikle vatandaşlarımızın parklara, okul bahçelerine, meydanlara davet ediyoruz. Şu anda vatandaşlarımız panik halinde. Kendilerinden itidalli davranmalarını rica ediyoruz."

"Merkezde trafik yoğunluğu yaşıyoruz"

"Trafik yoğunluğu yaşıyoruz. Özellikle alanımız büyük olduğu için merkezden kırlara doğru göç halindeler. Bu da tabii merkezde trafik yoğunluğuna neden oluyor. Kamu binalarında sorun yok. Hastane, yol ve köprülerde de bir sorun yok. Lojistik anlamda da her türlü hazırlığımız var. Kızılay ve Kaymakamlık ile irtibat halindeyiz."

"Kentsel dönüşüme girmiş bir binada hasar var"

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise sadece kentsel dönüşüme girmiş bir binada hasar olduğunu söyleyerek, binayı tahliye ettiklerini aktardı. Toğan, şu bilgileri verdi:

"Sadece kentsel dönüşüme girmiş binamızda hasar olduğunu değerlendirdik. Oradaki 4 ailemizin 3 tanesi kendi imkanlarıyla yer buldu. Birini de biz misafir edeceğiz. Binayı tahliye ettik. Tüm kurumlarımız koordinasyon halinde. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için buradayız. Burada olmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmara'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem: Silivri Belediye Başkanı'ndan Açıklama - Son Dakika

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