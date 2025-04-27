İstanbul Valiliğinden fırtına uyarısı! Saat verildi

İstanbul Valiliği, Marmara Bölgesi'nde yarın öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtınanın 29 Nisan Salı gecesine kadar etkili olacağını bildirdi. Şiddetli esmesi beklenen rüzgarla, hava sıcaklığı daha düşük hissedilecek.

VALİLİKTEN FIRTINA UYARISI

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde 28 Nisan Pazartesi günü öğleden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın 29 Nisan Salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BUGÜN HAVA PARÇALI BULUTLU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Marmara Bölgesi'nin doğusu, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nu kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.