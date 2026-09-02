Marmara'da Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi battı: 10 mürettebattan haber alınamıyor - Son Dakika
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Marmara'da Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi battı: 10 mürettebattan haber alınamıyor

Marmara\'da Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi battı: 10 mürettebattan haber alınamıyor
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Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi çarpıştı. 2.999 ton motor yağı taşıyan tankerle çatışan ve 4.199 ton rulo sac yüklü olan Tuğberk İmamoğlu'nun battığı değerlendirildi. Gemideki 10 personelden haber alınamazken bölgede 14 deniz arama kurtarma unsuru ve 1 helikopterle arama çalışmaları sürüyor.

DENİZCİLİK Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Marmara Denizi'ndeki kazada 10 personeli bulunan Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisinin batmış olduğunun değerlendirildiği belirtilerek, "14 adet deniz arama kurtarma unsuru, 1 helikopter ve kazazede Alsu tankeri fiilen arama kurtarma operasyonuna katılmaktadır" denildi.

Yapılan yazılı açıklamada, "Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemimizden (COSPAS-SARSAT) saat 03.26'da Marmara Denizi'nde trafik ayırım düzeni içerisinde (Silivri açıklarındaki mevkideki) bir geminin EPİRB cihazından (Acil Durum Konum Gösterici Radyo Vericisi) alınan acil durum sinyali araştırılması neticesinde Tuğberk İmamoğlu gemisine ait olduğu belirlenmiş ve Türk Radyo tarafından çağrı yapılmıştır. Saat 03.41'de ALSU tankeri kaptanı tarafından Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimize, saat 03.15 civarında kimliğini bilmediği bir gemi ile çarpıştığını (çatışma) bildirmiştir. Cospas-Sarsat sistemimizden alınan sinyal incelenerek yapılan araştırma neticesinde Marmara Denizi'nde trafik ayırım hattı içerisinde Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden 2.999 ton motor yağı yüklü ALSU tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye 4.199 ton rulo sac taşıyan Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisinin çarpıştığı (çatışma) anlaşılmış ve ivedilikle arama kurtarma faaliyeti başlatılmış ilk deniz unsuru saat 04.10'da bölgeye intikale başlamıştır" denildi.

'CAN KURTARMA ARAÇLARI YÜZEYDE BULUNDU'

Açıklamada, "Tuğberk İmamoğlu gemisinin hiçbir çağrıya cevap vermemesi ve gemideki personellerin cep telefonları AAKKM tarafından aranmasına rağmen cevap verilmemesi üzerine Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi batmış olduğu değerlendirmekte olup, arama ve kurtarma faaliyetlerinin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince ivedilikle başlatılarak sürdürülmektedir. Olay yerinde; 14 adet deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazazede Alsu tankeri fiilen arama kurtarma operasyonuna katılmaktadır. 10 gemi insanın görev yaptığı Tuğberk İmamoğlu gemisine ait can kurtarma araçları (serbest düşmeli can filikası dahil) deniz yüzeyinde bulunmuş ne yazık ki içlerinde gemi personeli tespit edilememiştir. Deniz kazası ile ilgili gelişmeler takip edilmekte olup kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Marmara'da Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi battı: 10 mürettebattan haber alınamıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara'da Tuğberk İmamoğlu kuru yük gemisi battı: 10 mürettebattan haber alınamıyor - Son Dakika
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