Marmara Denizi\'nde 3.7 Büyüklüğünde Deprem

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında saat 11.36'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18 kilometre derinlikteki deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.