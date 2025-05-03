AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem açıkladı.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Marmara Denizi Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında saat 11.36'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 18 kilometre derinlikteki deprem İstanbul ve çevre illerde hissedildi.
Son Dakika › Güncel › Marmara Denizi'nde 3.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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