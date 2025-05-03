(İSTANBUL) - AFAD, Marmara Denizi (Marmarereğlisi/Tekirdağ) açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'ın verilerine göre, 3,7 büyüklüğündeki deprem saat 11.36'da, yerin 18 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi ise yerin 14.7 kilometre derinliğinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Marmara Denizi'nde 3.7 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?