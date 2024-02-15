MSB, Marmara Denizi'nde batan geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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MSB, Marmara Denizi'nde batan geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

MSB, Marmara Denizi\'nde batan geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi'nde batan ticari geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma gemisi TCG Akın'ın intikalini sürdürdüğünü bildirdi. Deniz Kuvvetleri, sonar cihazı ile gemiyi 51 metre derinlikte tespit etti. Ayrıca, arama kurtarma çalışmaları için deniz karakol uçağı ve mayın avlama gemisi de görevlendirildi. Bölgede su altı ve su üstü arama yeteneklerine sahip iki gemi de destek sağlıyor.

15.02.2024 18:37
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmara Denizi'nde batan ticari geminin bulunduğu bölgeye arama kurtarma gemisi TCG Akın'ın intikalini sürdürdüğünü bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Marmara Denizi'nde batan Batuhan-A isimli kargo gemisindeki 6 mürettebatı arama kurtarma çalışmalarına destek sağlayan Deniz Kuvvetlerinin, sonar cihazı ile gemiyi 51 metre derinlikte tespit ettiği belirtildi.

Deniz Kuvvetlerinin, ayrıca arama kurtarma çalışmaları için bir deniz karakol uçağı görevlendirdiği bilgisi verilen açıklamada, İzmit Körfezi'nde bulunan araştırma gemisi TCG Çubuklu ile Erdek Deniz Üs Komutanlığında görevli mayın avlama gemisi TCG Ayvalık'ın da bölgeye intikal ettiği bildirildi.

Su altı ve su üstü arama yeteneklerine sahip iki geminin bölgede arama kurtarma çalışmalarına destek sağladığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlave olarak Karadeniz açıklarındaki arama-kurtarma gemimiz TCG Akın da destek için bölgeye intikale devam ediyor.

Diğer yandan Deniz Kuvvetlerimize ait bir adet Seahawk helikopteri Çanakkale Deniz Hava Üs Komutanlığında, Hava Kuvvetlerimize ait bir adet AS532 tipi helikopter de bölgeye hareket etmek üzere Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığında hazır bekletiliyor."

Kaynak: AA

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