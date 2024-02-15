Marmara Denizi\'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için arama kurtarma çalışması 275 personelle devam ediyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, 6 personel bulunan "Batuhan A" isimli genel kargo gemisinin Marmara Adası Badalan Limanı'ndan 1250 ton mermer tozu yüküyle dün saat 20.30'da ayrıldığını belirtti.

Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezince, kargo gemisinin saat 06.20'de Karacabey ilçesinin kuzeyinde kıyıya yaklaşık 4 mil uzaklıkta battığı ihbarının alındığını aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

"İhbarın alınmasını müteakip arama kurtarma çalışmalarına başlanmış olup halihazırda AFAD, Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, jandarma, UMKE, ANDA, AKUT ve NAK ekiplerinden oluşan toplam 6 kurtarma botu, 28 araç ve bir Sahil Güvenlik korvetinden oluşan 275 personel ile kurtarma çalışmalarına devam edilmektedir. Halihazırda bir Sahil Güvenlik arama kurtarma korveti, 3 Sahil Güvenlik botu, bir Sahil Güvenlik helikopteri, bir Deniz Kuvvetleri Komutanlığı keşif karakol uçağı, iki Kıyı Emniyeti botu arama kurtarma faaliyetlerine devam etmektedir. İlerleyen saatlerde bir Deniz Kuvvetleri Komutanlığı arama kurtarma gemisi ve bir mayın gemisi, su altı robotu cihazı bulunan bir Deniz Polisi ekibi ve Kıyı Emniyeti unsuru olan Nene Hatun römorkörü arama kurtarma faaliyetlerine katılacaktır."

Sahil Güvenlik ekiplerince mobil radar aracı, su üstü radarı ve gözetleme sistemiyle denizden ve kıyıdan tarama yapılan bölgede, Bursa Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler de çalışmalarını sürdürüyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmış, bölgeye sevk edilen ekipler geminin battığı değerlendirilen bölgede bir boş can salı bulmuştu.