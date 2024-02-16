Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başladı - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başladı

Marmara Denizi\'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başladı

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 'Batuhan A' adlı kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri enkaza dalış yapacak. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti ve geminin enkazında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Görüntüleme cihazlarıyla kayıp mürettebatın yeri henüz tespit edilemedi.

16.02.2024 16:08  Güncelleme: 16:10
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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan "Batuhan A" adlı kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için başlatılan arama kurtarma çalışması kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri enkaza dalış yapacak.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, Karacabey Kurşunlu Mahallesi açıklarındaki kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Ekiplerle denize açılan Demirtaş, batığın bulunduğu noktada çalışma yapan yetkililerden son duruma ilişkin bilgi aldı.

Kıyıya gelerek sahilde bekleyen mürettebat yakınlarıyla görüşen Demirtaş, gazetecilere, kriz merkezindeki görevlilerle batığın bulunduğu bölgeye gittiklerini söyledi.

Personelden çalışmalarla ilgili bilgi aldığını belirten Demirtaş, 9 gemi, 2 uçak, helikopter ve yaklaşık 500 personelin fedakarca çalıştıklarına tanık olduklarını anlattı.

Geminin enkazında yapılacak çalışmalar hakkında bilgi veren Demirtaş, "Bugün saat 17.00 veya 18.00 civarı dalış gerçekleştirilecek. (TCG) Akın Gemisi tamamen yerleşkesini sağladı, bulunduğu yeri sağlamlaştırmaya çalışıyor. Kısmet olursa saat 17.00'den sonra eğer bir aksilik çıkmazsa dalgıçlarımız dalmaya başlayacaklar." dedi.

Vali Demirtaş, bir gazetecinin "Görüntüleme cihazlarıyla kayıp mürettebatın yeri tespit edilebildi mi?" sorusu üzerine, "Görüntüleme cihazlarıyla dün geceden itibaren çalışmalar başladı ama tabii hepsi gemide mi, değil mi? Dalgıçlarımız aşağı indikten sonra tespitini yapabileceğiz. Şu an bunu söylemek erken olur." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, dalışın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerince gerçekleşeceğini dile getirdi.

Bölgeye gittiğinde komutanlarla da görüştüğünü kaydeden Demirtaş, "Kendileri çok rahat bir şekilde dalışı yapabilecek. İhtiyaç duyulursa Kıyı Emniyetindeki arkadaşlarımız da şu an orada hazırlar, bir sıkıntı yok. Hem Kıyı Emniyetinin hem de Deniz Kuvvetleri Komutanlığının dalgıçları orada. Hava şartları biraz sert, rüzgar ve dalga var ama inşallah saat 17.00'den sonra arkadaşlarımız olağanüstü bir şey olmazsa inmeye başlayacak." diye konuştu.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat Çarşamba günü saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle dün saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında batmıştı. "Batuhan A"nın 6 kişilik mürettebatı için çok sayıda kurum ve kuruluş tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında, geminin battığı bölgede boş can salı bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Arama Kurtarma Çalışmaları Başladı - Son Dakika

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