Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Marmara Denizi\'nde Batan Kargo Gemisi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Marmara Denizi'nde İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için kurtarma çalışmaları sürüyor. Gemideki 6 personel için denizden ve karada bulunan AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma timleri tarafından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

15.02.2024 11:15  Güncelleme: 11:16
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Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan 69 metre boyundaki kargo gemisinin 6 kişilik mürettebatı için kurtarma çalışması sürüyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, yaptığı yazılı açıklamada, 6 personel bulunan "Batuhan A" isimli genel kargo gemisinin Marmara Adası Badalan Limanı'ndan 1250 ton mermer tozu yüküyle dün saat 20.30'da ayrıldığını belirtti.

Sahil Güvenlik Marmara Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezince, kargo gemisinin saat 06.20'de Karacabey ilçesinin kuzeyinde kıyıya yaklaşık 4 mil uzaklıkta battığı ihbarının alındığını aktaran Demirtaş, "İhbarın alınmasına müteakip TCSG-313, TCSG-85 ve TCSG-25 bahse konu mevkiye yönlendirilmiştir. Halihazırda 'Batuhan A' isimli gemideki 6 personel için denizden ve karada bulunan AFAD, Sahil Güvenlik ve jandarma timleri vasıtasıyla arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Öte yandan, Sahil Güvenlik ekipleri, mobil radar aracı, su üstü radarı ve gözetleme sistemiyle denizden ve kıyıdan tarama yapıyor.

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere hareket eden "Batuhan A" adlı kargo gemisi, ağır hava ve deniz şartları nedeniyle Karacabey ilçesi açıklarında batmış, bölgeye sevk edilen ekipler bir can salı bulunduğunu belirlemişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde Batan Kargo Gemisi İçin Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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