Marmara Denizi'nde Müsilaj Balıkçılığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmara Denizi'nde Müsilaj Balıkçılığı Tehdit Ediyor

Marmara Denizi\'nde Müsilaj Balıkçılığı Tehdit Ediyor

Bursa'nın Mudanya ilçesinde müsilaj, balıkçıların avlanmasını zorlaştırıyor. Uzmanlar, kirliliğin müsilaj oluşumunu hızlandırdığını ve deniz canlılarını tehdit ettiğini vurguluyor.

28.01.2025 11:27  Güncelleme: 11:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
BURSA'nın Mudanya ilçesinde denizi kaplayan müsilaj, balıkçıların ağlarına zarar veriyor. Balıkçılar, ağları zarar gördüğü için denize açılamadıklarını söylerken, müsilajın balık çeşitliliğine de olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, "Kirlilik yüklerinin oluşturduğu aşırı miktar, müsilajın çok hızlı tetiklenmesine sebep oluyor" dedi.

Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj yeniden gündemde. Bursa'nın Mudanya ilçesinde denizi kaplayan müsilaj, balıkçıların ağlarına da zarar veriyor. Avlanmak üzere tekneleriyle Marmara Denizi'ne açılan balıkçıların ağlarına müsilaj yapıştı. Balıkçılar, ağları zarar gördüğü için denize açılamadıklarını söyledi. Müsilajdan dolayı ağları yırtılan balıkçılar, ağlarını tamir ederken, müsilaj nedeniyle Marmara'ya balık girişinin olmadığını, palamut ve lüfer gibi balıkların Karadeniz'de kaldığını belirtti.

'DENİZE ATTIĞIMIZ AĞLARIMIZI GERİ ÇEKEMİYORUZ'

30 senedir avlandığı Marmara Denizi'ne müsilaj nedeniyle açılamadığını söyleyen balıkçı Ahmet Çetinkaya, "30 senedir burada balıkçılık yapıyorum. Sanayi atıklarından ve Tirilye'den gelen pis bir akıntı var. Bir de müsilaj yüzünden denize attığımız ağlarımızı geri çekemiyoruz. Yırtılıyor veya kopuyor. Ağlarımızı denizin üstüne çekmek çok zor oluyor. Müsilaj ağlarımıza ciddi zarar veriyor. Makinelerimiz zorlanıyor ve çıkardığımız zaman da çamur gibi oluyor. Sıcaklar başladığı zaman avlanma yapmak istiyoruz. Müsilaj bizim avlanmamıza da engel oluyor. Bize ağ ve olta maliyeti çıkıyor" diye konuştu.

'MARMARA DENİZİ ÖLÜM ÇIĞLIĞI ATIYOR'

Müsilajın balık çeşitliliğine olumsuz etkileri olduğuna dikkat çeken ve birçok nehrin birleştiği Marmara Denizi'nin artık uyarı verdiğini söyleyen Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efsun Dindar, "Marmara Denizi artık ölüm çığlığı atıyor diyebiliriz. Hem denizin altındaki canlılığa baktığımızda maalesef oksijen seviyeleri çok düşük seviyelere geldiğini, müsilajın böyle bir örümcek ağı gibi denizin dibini sardığını ve buradaki canlıların da bu yapıya takılarak oksijen alamayacak, hareket edemeyecek boyuta geldiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

'MÜSİLAJ ÇOK HIZLI TETİKLENİYOR'

Atık su deşarjları ve derelerle kirliliğin Marmara Denizi'ne taşındığını ve bunun da müsilajın çok hızlı tetiklenmesine neden olduğunu belirten Dindar, şunları söyledi:

"Son dönemlerde artık denizin yüzeyinde de müsilaj oluşumunu net bir şekilde görebiliyoruz. Azot ve fosfor içeriği, hem atık su deşarjlarıyla hem derelerle Marmara Denizi'ne taşınıyor. Kirlilik yüklerinin oluşturduğu aşırı miktar, müsilajın çok hızlı tetiklenmesine sebep oluyor. İklim kriziyle birlikte, artık deniz suyu sıcaklıkları da mevsim normallerinin dışında seyredebiliyor. Dolayısıyla bunların doğal bir süreç olarak değil de artık insan faaliyeti sonucunda olduğunu biliyoruz."

Kaynak: DHA

Marmara Denizi, Denizcilik, Balıkçılık, Mudanya, Müsilaj, Marmara, Ekonomi, Güncel, Çevre, Dünya, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Denizi'nde Müsilaj Balıkçılığı Tehdit Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
14:18 Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras’ın ifadesi ortaya çıktı Otel yangınında tutuklanan genel müdür Emir Aras'ın ifadesi ortaya çıktı
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
19:54 Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
19:54 Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
19:45 Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor
19:40 CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiasına yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
19:21 İstanbul’da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
19:13 AK Partili Çelik’ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı
19:03 Türkiye’nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik Türkiye'nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik
19:00 16 yaşındaki Deniz Dönmezer’e Premier Lig devinden resmi teklif 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 16:00:14. #1.12#
SON DAKİKA: Marmara Denizi'nde Müsilaj Balıkçılığı Tehdit Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.