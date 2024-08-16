Marmara Depremi\'nin 25 Yıl Sonraki Görüntüleri Ortaya Çıktı

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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde hasar gören bazı yerlerin 25 yıl sonraki halleri havadan görüntülendi.

Gölcük'te Marmara Depremi'nde 5 bin 383 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 252 kişi yaralandı.

Altyapısı ve üstyapısı tahrip olan ilçede deprem sonrası göçle nüfus kısa sürede 80 binden 55 bin 790'a düştü.

Daha sonraki süreçte yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarıyla ilçede nüfus 177 bin 441'e çıktı.

Aradan geçen 25 yılda kamu ve özel sektörün yürüttüğü çalışmalarla ilçede 20 bine yakın konut yapıldı.

İlçede bu çalışmaların yanı sıra sosyal, kültürel ve ekonomik alanda birçok yatırım gerçekleştirildi.

AA muhabiri, ilçede depremde hasar gören Kavaklı ve Değirmendere sahilleri ile Dumlupınar Mahallesi ve o dönemki lunaparkın bulunduğu alanların 25 yıl sonraki hallerini dronla görüntüledi. Söz konusu alanların eski ve yeni fotoğrafları, aynı karede birleştirildi.

"Metruk durumdaki 131 binanın yıkımını gerçekleştirdik"

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AA muhabirine, depremin ardından geçen 25 yılda Gölcük'te çok şeyin değiştiğini söyledi.

İlçede şu an halihazırda ağır hasarlı olup yıkılması gereken bir bina bulunmadığını belirten Sezer, şöyle konuştu:

"Beş yıllık sürede orta hasarlı olup onarım ve güçlendirilmesi yapılmayan ya da metruk durumda bulunan 131 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Kamu binalarında yeniden inşalar oldu. Bu ay içerisinde muhtemelen açılacak olan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi tamamlandı. Deprem izolatörleriyle yapılan, depreme dayanıklı bir bina. Yine hükümet konağının yapımı devam ediyor. 600 fore kazık üzerine yapılan bir bina. Okullarımızın hemen hemen tamamı yenilendi. 3 okulun yapımı devam ediyor, bunlar da kısa zamanda tamamlanacak. Sağlık ocaklarının hemen hemen tamamı yenilendi. Netice itibarıyla Gölcük'te önemli bir dönüşüm gerçekleşti. En azından kamu binaları yönünden baktığımız zaman kamu binalarının depreme dayanıklı hale getirildiğini söyleyebiliriz."

"Konutların yüzde 60-70'i aslında deprem sonrası yapıldı"

İlçeye kentsel dönüşümle 418 iş yerinden oluşan modern bir sanayi sitesi kazandırıldığını bildiren Sezer, Denizevler Mahallesi'ndeki kentsel dönüşümle 541 konuttan oluşan Sivritepe Konutları'nın inşa edildiğini dile getirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gölcük Belediyesinin ortaklaşa başlattığı "Merkez Kentsel Dönüşüm Projesi" kapsamında yapı stoku açısından riskli alan ilan edilen Merkez Mahallesi'nde 36 dönümlük alanda kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Sezer, bu alanda 10 blokta 360 daire, 406 iş yeri ve 985 araçlık 2 katlı otopark yapılacağını kaydetti.

Projedeki dönüşümle 1150 hak sahibinin yüzde 99'a yakınıyla anlaşma sağladıklarını dile getiren Sezer, vatandaşların büyük oranda proje destek verdiğini anlattı.

Sezer, depreme sadece bina stoku olarak değil, toplanma alanları ve kurtarma ekiplerinin hazır halde bulunması konusuyla da bakılması gerektiğini belirterek, belediye olarak ve arama kurtarma ekipleriyle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da faaliyette bulunduklarını, tecrübelerini aktardıklarını söyledi.

"Şehir daha geniş bir alana yayıldı"

Gölcük'te Marmara Depremi sonrası devlet tarafından çok sayıda kalıcı konut ve iş yeri yapıldığına dikkati çeken Sezer, "İnşa edilen yapılarla şehir daha geniş bir alana yayıldı. Konutların yüzde 60-70'i aslında deprem sonrası yapılan konutlar ancak özellikle merkezde ve bazı beldelerimizde deprem öncesi yapılan çok sayıda bina var. Bunlar da güçlendirildiği için hasarsız olarak netice itibarıyla hukuken sağlam olarak gözüküyor ancak bu binaların da ben dönüştürülmesi gerektiği kanaatindeyim ve bu dönüşüm konusunda da vatandaşımızın da sadece devlet eliyle yapılmasını beklemeyip, kendilerinin de gayret göstermesi gerektiği düşüncesindeyim." diye konuştu.

Gölcük'ün donanma kenti olduğunu, burada dünyanın en modern denizaltılarının inşa edildiğini anlatan Sezer, bir otomobil fabrikasının da ilçede üretim yaptığını ifade etti.

Sezer, kentin yeşil alanları, ormanları ve deniziyle de çok güzel bir coğrafyada bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu birkaç senelik süre zarfında yeni oluşan caddeler örneğin Halıdere ile Değirmendere'nin sahilden birleşmesi, orada kayık çekek yerinin yapılması, yeni yapılan millet bahçesi içerisindeki kütüphane ve kentsel dönüşüm gibi pek çok çalışmayla Gölcük modern görünümünü her geçen gün arttırıyor. Milli Savunma Bakanlığından devralmış olduğumuz 46 dönümlük alan var. Bu alan, hem sosyal kültürel faaliyetlerin olacağı hem de deprem anında insanların toplanabilecekleri bir alan olarak yakın zamanda faaliyete geçecek."