Marmara Depremi\'nin 27. Yılı: Hatimoğulları ve Bakırhan\'dan Mesajlar

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 27'nci yıl dönümünde mesaj yayımladı. Hatimoğulları, "Depreme dirençli kentler ve rantı değil yaşamı önceleyen politikalar ertelenemez" derken, Bakırhan "Deprem değil, tedbirsizlik ve ihmaller can alır" ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin acısının 27 yıldır ortak hafızada ilk günkü gibi taze olduğunu belirterek Marmara'dan Van'a, Elazığ'dan İzmir'e ve 6 Şubat'a kadar yaşanan depremlerin aynı gerçeği hatırlattığını ifade etti.

Hatimoğulları mesajında, "Depreme dirençli kentler ve rantı değil yaşamı önceleyen politikalar ertelenemez bir sorumluluktur. 17 Ağustos'ta ve ülkemizde yaşanan tüm depremlerde yitirdiğimiz yurttaşlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum. Acıları yeniden yaşamak değil, ders çıkararak yaşamı savunmak hepimizin borcudur" diye kaydetti.

BAKIRHAN: "DEPREM DEĞİL, TEDBİRSİZLİK VE İHMALLER CAN ALIR"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan da 17 Ağustos 1999 gecesi Marmara'da 17 binden fazla yurttaşın yaşamını yitirdiğini belirterek, aradan geçen 27 yıla rağmen acının izlerinin hala sürdüğünü ifade etti.

Yaşamını kaybeden yurttaşları rahmetle anan Bakırhan, şu ifadelere yer verdi:

"Deprem değil, tedbirsizlik ve ihmaller can alır. Bir daha böylesi büyük acılar yaşamamak için bilimin ve aklın yol gösterdiği güvenli kentler ve sağlam yapılar inşa etmeli; afetlere karşı hazırlığı bir tercih değil, yaşamsal bir sorumluluk olarak görmeliyiz. 17 Ağustos'u unutmamak, o büyük acıdan ders çıkarıp bir daha tek bir canımızı bile ihmale kurban vermemek için sorumluluk almaktır."