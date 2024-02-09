Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos uyarısı - Son Dakika
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Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos uyarısı

Marmara\'nın batısı ve Kuzey Ege\'de kuvvetli lodos uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı. Rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

09.02.2024 18:09
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetli lodos beklendiğini duyurarak vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan  açıklamada  şu ifadeler kullanıldı:

"Rüzgarın yarın (10.02.2024 Cumartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden (Lodos) Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına (40-70 km/saat, hamleli 80 km/saat), Tekirdağ, İstanbul ve Bursa çevrelerinde kuvvetli (40-60 km/saat), bu illerin yüksek kesimlerinde zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. 11.02.2024 Pazar öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli lodos sebebiyle ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Kaynak: ANKA

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