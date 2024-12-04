Marmara Üniversitesi'nde "Siyonizmin Filistin'deki İnsanlık Soykırımı" paneli - Son Dakika
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Marmara Üniversitesi'nde "Siyonizmin Filistin'deki İnsanlık Soykırımı" paneli

Marmara Üniversitesi'nde ikinci kez düzenlenen "Siyonizmin Filistin'deki İnsanlık Soykırımı" panelinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları konuşuldu.

04.12.2024 18:18
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Marmara Üniversitesi'nde ikinci kez düzenlenen "Siyonizmin Filistin'deki İnsanlık Soykırımı" panelinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları konuşuldu.

Üniversitenin Göztepe yerleşkesinde, öğrenci kulüplerince yapılan, bazı sivil toplum kuruluşlarının da desteklediği panelde konuşan Filistinli araştırmacı yazar Muin Naim, Gazze ile Batı Şeria'da yaşanan sorunların temelinde Kudüs'ün olduğunu söyledi.

Bu sorunların çözülmesi için öncelikle Kudüs meselesine bakılması gerektiğini belirten Naim, "Kudüs düğümünün çözümünün tek yöntemi işgalci ve bu Siyonist kanserin bölgeden kalkmasıyla gerçekleşir. Kudüs'te maalesef hal iyi değildir. Çünkü Kudüs'te bugün mesela Mescid-i Aksa'ya giden binlerce, on binlerce Müslüman'ın Siyonist bir askerin izniyle ibadetlerini yapabiliyor. Onun keyfi olursa sizi içeri alır, olmazsa almaz. Yani bugün Müslümanlar ibadetlerini bir Siyonist'in talimatıyla ve izniyle yapmak durumundadır." dedi.

Naim, İsrail'in Filistinlileri katletmeye 7 Ekim'de başladığı algısının oluşturulmaya çalışıldığını belirterek, 2002'den 2021'e kadar şehit sayısının 22 bin olduğunu, Aksa Tufanı operasyonunun öncesinde de Filistinlilerin topluca ve sessizce öldüğünü kaydetti.

Gazze'ye İsrail'in attığı bombaların çokluğuna dikkati çeken Naim, "1,5 ay öncesine kadar 85 milyon kilogram bomba, 2 milyon 350 bin kişilik Gazze'ye atılmış. Kişi başına genellikle para ve gelir hesap edilirken Gazze'de bomba hesap edilir. Kişi başına düşen bomba miktarı ise 40 kilogramdır." diye konuştu.

"İşgallerin temelinde mekansal işgal vardır"

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Gün ise Filistinlilerin zorla evlerinden çıkarıldığını söyledi.

Şiddet sonucu evlerinin işgal edildiğini belirten Gün,"Mekansal işgal ve şiddet politik, askeri ve sivil işgalin sonucu değil nedenidir. İşgallerin temelinde mekansal işgal vardır." dedi.

Panelde, "Medya Söylem İnşası ve Boykot Stratejisi" başlıklı konuşma yapan gazeteci Hayrunnisa Çiçek de İsrail'in öldürdüğü gazetecileri anlattı.

Araştırmacı yazar İsmail Tokalak da Filistin'in Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmasının sebeplerini dile getirdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Marmara Üniversitesi, İnsan Hakları, Orta Doğu, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Üniversitesi'nde 'Siyonizmin Filistin'deki İnsanlık Soykırımı' paneli - Son Dakika

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