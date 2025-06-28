Marmara\'ya Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi için 'kuvvetli rüzgar' uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, yarın bölgede ( Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi. Kuvvetli rüzgarla birlikte çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.