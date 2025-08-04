Marmaray\'da Taciz Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Marmaray'da mide bulandıracak cinsten görüntüler kaydedildi.

GENÇ KADINI HERKESİN İÇİNDE TACİZ ETTİ

Bakırköy Marmaray durağında meydana gelen olayda, trende oturarak yolculuk yapan bir erkek, ayakta bulunan ve kendisine arkası dönük olan genç kadına doğru eğilerek birkaç kez saçını koklamaya çalıştı. Kadının ise bu sırada olup bitenden habersiz bir biçimde yolculuğuna devam ettiği görüldü.

İNFİAL YARATTI

Bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan o anlar, sosyal medyada kısa sürede infial yarattı.

YAKALANDI

Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kimliği belirlenen M.Ç. isimli 48 yaşındaki şüpheliyi Küçükçekmece'de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.