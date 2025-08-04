İstanbul Marmaray'da mide bulandıracak cinsten görüntüler kaydedildi.
Bakırköy Marmaray durağında meydana gelen olayda, trende oturarak yolculuk yapan bir erkek, ayakta bulunan ve kendisine arkası dönük olan genç kadına doğru eğilerek birkaç kez saçını koklamaya çalıştı. Kadının ise bu sırada olup bitenden habersiz bir biçimde yolculuğuna devam ettiği görüldü.
Bir başka yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alınan o anlar, sosyal medyada kısa sürede infial yarattı.
Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kimliği belirlenen M.Ç. isimli 48 yaşındaki şüpheliyi Küçükçekmece'de yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Marmaray'da Taciz Şüphelisi Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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