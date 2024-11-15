Marmaray İstasyonu\'nda Bıçakla Yaralama Davası Süregeldi

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KADIKÖY'de Marmaray Göztepe İstasyonu'nda güvenlik görevlisi Gülhan Karaderili'yi bıçakla yaralayan sanık Çetin Aktay'ın yargılandığı davanın duruşması Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Aktay beraatını talep ederken Mahkeme, tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 6 Şubat'a erteledi.

Marmaray Göztepe İstasyonu'nda 15 Mart'ta meydana gelen olayda, Çetin Aktay'ın bıçaklı saldırısına uğrayan güvenlik görevlisi Gülhan Karadereli yaralanmış ve yüzüne 40 dikiş atılmıştı. Olayın ardından gözaltına alınan Aktay, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Çetin Aktay, kaldığı Karabük T Tipi Cezaevi'nden ses ve görüntü bilişimi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda taraf avukatları da hazır bulundu.

'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Çetin Aktay savunmasında, "Karşı taraf gelmedi, bu sebeple niye gelmedi? Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Avukatı ise, "Müvekkil önceki celse yaşanan olaydan dolayı duyduğu pişmanlığı dile getirmiştir. Delil karartma ihtimali bulunmadığından müvekkilin tutuksuz yargılanmasına karar verilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'OLAYIN BAŞLANGICINI VE SONLANDIĞINI GÖRMEDİM'

Tanık Mehmet Ali• Uğuz, "Sanığı tanımam. Olay günü Marmaray İstasyonundan çıkıp evime doğru gidiyordum. Bir bağrışma sesi duydum, geri döndüğümde görevli kadının yere eğilip bağırdığını gördüm. Bu esnada bir şahsı etraftaki vatandaşların tuttuğunu yani olayın bittiğini gördüm. Ben yerdeki kızcağızı alıp oradan uzaklaştırdım. Sandalyeye oturtturdum. Saçları yolunmuştu, yüzü kanıyordu, yüzüne peçete ile tampon yaptım. Olayla ilgili bilgim bundan ibarettir, olayın başlangıç anını ve nasıl sonlandığını görmedim" dedi.

MAHKEME TUTUKLULUĞUNUN DEVAMINA KARAR VEREREK DURUŞMAYI ERTELEDİ

Savcı mütalaasında, Adli Tıp Kurumu raporundaki tespitler yeterli olduğundan yeniden rapor aldırılması yönündeki talebi reddederek, sanık hakkında akıl sağlığı ile ilgili ATK'dan talep edilen rapor sonucunun beklenmesine, kaçma şüphesi olduğu için tutukluluk halini devamını talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı, 6 Şubat'a erteledi.

İDDİANAMEDEN

Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüphelinin olay tarihinde Gülhan Karadereli'nin Göztepe Marmaray tren istasyonunda görevli olduğunu bilmesi, yüzünü maskeyle kapatması ve eylemin gerçekleştiriliş biçimi dikkate alınarak olayın önceden planlanarak ve öldürme kastıyla gerçekleştiği değerlendirildi. Ayrıca şüphelinin yaptığı eylem itibari ile koruma kararını da ihlal ettiği kaydedildi. İddianamede, şüpheli Çetin Aktay'ın 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla, 'ısrarlı takip' suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.