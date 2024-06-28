MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salı içerisindeki 20 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 10.45 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen can salı içerisinde bulunan 20 kaçak göçmeni kurtardı.
Kıyıya çıkartılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Marmaris açıklarında 20 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?