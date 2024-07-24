Marmaris Belediye Başkanı Gazetecileri Yemekte Ağırladı

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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla gazetecileri yemekte ağırladı.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü ve 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda gazetecileri ağırladı. Düzenlenen öğle yemeğine ilçede görev yapan ajans temsilcileri, yazılı ve görsel medyada çalışan yerel basın mensupları katıldı.

Sohbet ortamında geçen yemekte yaptığı konuşmada basın emekçilerinin gününü kutlayan Başkan Ünlü, "Yaptığınız haberlerle halkımızla biz yöneticiler arasında köprü oluyor, yapıcı eleştirilerinizle çalışmalarımıza ışık tutuyor, Marmaris'i tüm dünyaya tanıtmamıza büyük katkı sunuyorsunuz. Bu anlamda ben tüm gazeteci dostlarımıza teşekkür ediyorum. Sansürsüz, baskısız, özgürce yazabildikleri aydınlık yarınlar diliyorum" dedi. Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Ünlü, "Marmaris için çalışmaya, Marmaris'i hak ettiği yere getirmek için elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz" diye konuştu.