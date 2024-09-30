Marmaris Belediye Başkanı\'ndan Dünya Yaşlılar Günü Mesajı

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(MUĞLA)- Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Toplumumuzun en saygın bireyleri olan yaşlılarımızın sorunlarının çözümünü kolaylaştırmalı, onlara yaşamın ağırlığını hissettirmemeliyiz" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ünlü, mesajında şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşama etkin biçimde katılarak, bugünlere ulaşılmasında önemli rol oynayan büyüklerimizin kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak, gereksinim duyduklarında yanlarında olmak ve yardım eli uzatmak hepimizin önceliği olmalıdır. Toplumumuzun en saygın bireyleri olan yaşlılarımızın sorunlarının çözümünü kolaylaştırmalı, onlara yaşamın ağırlığını hissettirmemeliyiz. Bu duygularla kıymetli büyüklerimizin 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutluyor, yaşam sevinçlerinin hiç bitmeyeceği sağlıklı bir ömür diliyorum."