Marmaris Belediyesi\'nden Datça Karayolu\'nda Temizlik Çalışması

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(MUĞLA) - Marmaris Belediyesi, Datça Karayolu kenarında temizlik çalışması başlattı. Temizlikte yangın ve seli önlemek için kurumuş ağaç parçaları toplanırken; ormana atılan bir kanepe, bir yatak, bir klozet, çok sayıda cam ve pet şişe gibi atık bertaraf edildi.

Marmaris Belediyesi ekipleri, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Datça karayolu kenarında yapılan kesim ve budama işlemi sonucu oluşan ve yangın ile yağmur döneminde sele sebep olabilecek kurumuş ağaç parçaları ve budama artıklarının temizlenmesi için çalışma başlattı.

Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasında Orman İşletme Müdürlüğü'nün yaptığı budama ve kesim sonrası ormanlık alanda kalan kurumuş dallar ve ağaç parçaları toplandı. Büyük parçalar hızarla kesilerek kepçe yardımıyla kamyona yüklendi. Öte yandan bir ekip de mıntıka temizliği gerçekleştirdi. Duyarsız vatandaşlar tarafından atılan atıkları toplayan ekip bir kanepe, bir yatak, bir klozet, çok sayıda cam ve pet şişe gibi atıkları çıkardı.

Dört gün sürecek

Sekiz farklı noktada yapılacak temizlik çalışmasının dört gün süreceğini aktaran Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz, "10 personel ve 3 araçla yaptığımız bu işi hem yangına karşı önlem hem de önümüzdeki kış sezonunda sel tehlikesine karşı hayata geçiriyoruz. Çalışmanın süreceği 4 gün boyunca Datça karayolunu kullanacak olan vatandaşlarımızın trafikte dikkatli olmalarını rica ediyoruz. Atıkların doğaya atılmaması tüm vatandaşlarımızı duyarlılığa davet ediyoruz" dedi.