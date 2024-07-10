Marmaris'te 9 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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Marmaris'te 9 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından durdurulan 2 araçta Suriye, Filistin ve Fas uyruklu 9 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı organize ettiği iddia edilen 3 zanlı yakalandı. Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı ve göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

10.07.2024 15:01
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 9 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri 2 aracı Armutalan Mahallesi'nde durdurdu.

Ekipler, araçlarda Suriye, Filistin ve Fas uyruklu 9 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu ileri sürülen S.K, A.O. ve F.T'yi yakaladı.

Göçmen kaçakçılığını organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı, işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te 9 düzensiz göçmen yakalandı, 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika

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