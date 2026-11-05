Marmaris'te toprak yol çöktü: Otomobil kenarda asılı kaldı, sürücü hastanede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Marmaris'te toprak yol çöktü: Otomobil kenarda asılı kaldı, sürücü hastanede

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris\'te toprak yol çöktü: Otomobil kenarda asılı kaldı, sürücü hastanede
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Marmaris Siteler Mahallesi'ndeki orman yolunda ilerleyen 48 GM 419 plakalı otomobil, yolun bir kısmı çökünce kontrolden çıkıp yol kenarında asılı kaldı. 70 yaşındaki sürücü Naci Yavuz ekiplerce araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, yolcu koltuğundaki 43 yaşındaki Didem Yavuz ise herhangi bir yara almadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yolun çökmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarında asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

TOPRAK YOLUN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

Kaza, akşam saatlerinde Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi Sinan Caddesi, Uydukent 3 Sitesi karşısında bulunan 418. Sokak üzerindeki orman yolunda meydana geldi.

Naci Yavuz (70) yönetimindeki 48 GM 419 plakalı otomobil, toprak yolda ilerlediği sırada yolun bir bölümünün çökmesi nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında asılı kaldı.

YOLCU YARA ALMADAN KURTULDU

Yaralanan sürücü Naci Yavuz ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yanında yolcu olarak bulunan Didem Yavuz (43) ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
MarmarisGüncelMuğlaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Köfteci Yusuf’a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde... Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
Fenerbahçe’de müjdeler peş peşe Taraftar bayram edecek Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulüp yok oldu Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Liverpool’u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı Transfer bombası Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler
Nihat Kahveci’den dikkat çeken sözler: Bir daha İstanbul’a inemezler Nihat Kahveci'den dikkat çeken sözler: Bir daha İstanbul'a inemezler
Afyonkarahisar’daki katliamda kritik iz Şüphelinin kaçtığı araç belirlendi Afyonkarahisar'daki katliamda kritik iz! Şüphelinin kaçtığı araç belirlendi
19:28
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti
19:02
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
18:57
’’Oraya dönmek özel olurdu’’ demişti Dünya devi, kapıları Icardi’nin yüzüne kapattı
''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! Dünya devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı
18:45
Afyonkarahisar’da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
18:27
Çıkan kriz Montella’ya yarıyor Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
Çıkan kriz Montella'ya yarıyor! Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
18:15
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler Ölü sayısı 7’ye yükseldi
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
17:52
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
17:28
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak iddia
Liverpool zaferi sonrası Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak iddia
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
16:18
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
15:53
Köfteci Yusuf’a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 19:29:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Marmaris'te toprak yol çöktü: Otomobil kenarda asılı kaldı, sürücü hastanede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android