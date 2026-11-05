Marmaris\'te toprak yol çöktü: Otomobil kenarda asılı kaldı, sürücü hastanede

Marmaris'te toprak yol çöktü: Otomobil kenarda asılı kaldı, sürücü hastanedeGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris Siteler Mahallesi'ndeki orman yolunda ilerleyen 48 GM 419 plakalı otomobil, yolun bir kısmı çökünce kontrolden çıkıp yol kenarında asılı kaldı. 70 yaşındaki sürücü Naci Yavuz ekiplerce araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, yolcu koltuğundaki 43 yaşındaki Didem Yavuz ise herhangi bir yara almadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yolun çökmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarında asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
TOPRAK YOLUN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ
Kaza, akşam saatlerinde Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi Sinan Caddesi, Uydukent 3 Sitesi karşısında bulunan 418. Sokak üzerindeki orman yolunda meydana geldi.
Naci Yavuz (70) yönetimindeki 48 GM 419 plakalı otomobil, toprak yolda ilerlediği sırada yolun bir bölümünün çökmesi nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında asılı kaldı.
YOLCU YARA ALMADAN KURTULDU
Yaralanan sürücü Naci Yavuz ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yanında yolcu olarak bulunan Didem Yavuz (43) ise kazadan yara almadan kurtuldu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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