Marmaris\'te toprak yol çöktü: Otomobil kenarda asılı kaldı, sürücü hastanede

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yolun çökmesi nedeniyle kontrolden çıkan otomobil yol kenarında asılı kaldı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

TOPRAK YOLUN BİR BÖLÜMÜ ÇÖKTÜ

Kaza, akşam saatlerinde Marmaris ilçesi Siteler Mahallesi Sinan Caddesi, Uydukent 3 Sitesi karşısında bulunan 418. Sokak üzerindeki orman yolunda meydana geldi.

Naci Yavuz (70) yönetimindeki 48 GM 419 plakalı otomobil, toprak yolda ilerlediği sırada yolun bir bölümünün çökmesi nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarında asılı kaldı.

YOLCU YARA ALMADAN KURTULDU

Yaralanan sürücü Naci Yavuz ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Yanında yolcu olarak bulunan Didem Yavuz (43) ise kazadan yara almadan kurtuldu.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.