Marmaris'te Selimiye Mahallesi Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Marmaris'te Selimiye Mahallesi Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Selimiye Kızılköy'deki yol çalışmalarını yerinde inceleyerek, altyapı düzenlemesi ve asfalt serimi yapılacağını açıkladı. Başkan Ünlü, Belediye'nin vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak için gayret gösterdiğini ifade etti.

07.10.2024 19:13
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(MUĞLA) - Selimiye Kızılköy'deki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Marmaris Belediyesi olarak, Selimiye Mahalle'mizin yol çalışmalarında üzerimize düşeni yapıyor, halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Birlikte daha güzel ve erişilebilir bir Marmaris için çalışıyoruz" dedi.

Marmaris Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Selimiye Kızılköy mevkisinde devam eden faaliyetleri Belediye Başkanı Acar Ünlü, yerinde inceledi. Fen İşleri Müdürü Özgür Han'dan bilgi alan Başkan Ünlü, çalışanlara kolaylıklar diledi. Kızılköy'de yapılan işlemlerin ardından altyapı düzenlemesine geçileceğini belirten Ünlü, ardından asfalt serimi yapılacağını söyledi.

Belediye Başkanı Acar Ünlü, "Fen İşleri ekiplerimiz bozulan yolların onarımı ve yeni yol yapım çalışmaları için var gücüyle çalışıyor. Vatandaşlarımıza en güvenli ve rahat ulaşımını sağlama noktasında tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Ulaşım başta olmak üzere, hemşehrilerimizin konforlarını artırmak adına yoğun çaba sarf ediyoruz. Marmaris Belediyesi olarak, Selimiye Mahalle'mizin yol çalışmalarında üzerimize düşeni yapıyor, halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Birlikte daha güzel ve erişilebilir bir Marmaris için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Marmaris'te Selimiye Mahallesi Yol Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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