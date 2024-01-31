 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Marmaris'te Zabıta Memuru Adayları İçin Sınav Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Marmaris'te Zabıta Memuru Adayları İçin Sınav Düzenlendi

Marmaris\'te Zabıta Memuru Adayları İçin Sınav Düzenlendi

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, KPSS puanı ile zabıta memuru alımı için düzenlediği sınavı tamamladı. Müracaat eden adaylardan puanı yeterli olan 60 kişi, mülakat ve uygulamalı sınav için çağrıldı. Sınavı kazanan 12 kişinin isimleri ise gelecek günlerde açıklanacak.

31.01.2024 17:29
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Marmaris'te zabıta memuru adayları için sınav düzenlendi.

Marmaris Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde, KPSS puanı ile zabıta memuru alımı için başlatılan süreç tamamlandı.

Türkiye'nin birçok ilinden müracaat edenlerden puanı yeterli olan 60 kişi, mülakat ve uygulamalı sınav için çağrıldı. İlk olarak Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda uygulamalı sınavın zorlu parkurunda ter döken adaylar, spor testinin ardından sözlü mülakat ve yazılı sınava girdi.

Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Ali Zağlı, sınavı kazanan 12 kişinin isimlerinin, gelecek günlerde açıklanacağını söyledi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Marmaris Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Marmaris, Zabıta, Yerel Haberler, Belediye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmaris'te Zabıta Memuru Adayları İçin Sınav Düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2024 18:50:39. #1.11#
SON DAKİKA: Marmaris'te Zabıta Memuru Adayları İçin Sınav Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement