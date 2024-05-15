Marmaris Yat Limanı'ndaki Restoranlara Çöp Çıkarma Saatleri Bildirildi - Son Dakika
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Marmaris Yat Limanı'ndaki Restoranlara Çöp Çıkarma Saatleri Bildirildi

Marmaris Yat Limanı\'ndaki Restoranlara Çöp Çıkarma Saatleri Bildirildi

Marmaris Belediyesi, Yat Limanı'nda yer alan restoranlara, yaz sezonu öncesi bölgede oluşabilecek kirliliği engellemek amacıyla çöp çıkarma saatlerini bildirdi.

15.05.2024 12:54  Güncelleme: 13:11
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(MUĞLA)- Marmaris Belediyesi, Yat Limanı'nda yer alan restoranlara, yaz sezonu öncesi bölgede oluşabilecek kirliliği engellemek amacıyla çöp çıkarma saatlerini bildirdi.

Marmaris'te ilçe düzenini ve temizliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri ortak bir uygulamaya imza attı.

Yat Limanı'daki esnafı gezen ekipler, çöp toplama saatleriyle ilgili işletmecilere bilgi verdi ve konuya ilişkin yazılı tebligatta bulundu. Belirlenen saatler dışında sokağa çöp bırakan esnafa cezai işlem uygulanacağı bildirildi.

İŞLETMELERLE BİRE BİR GÖRÜŞÜLDÜ

Yat Limanı'ndaki işletmelere tebliğ edilen yazıda, işletmelerin yayaların yürüyüş yoluna konulan sepetlere çöp atmamaları, sızdırmaz poşetlerde biriktirilen çöplerin araçların geçiş saatinde çıkartılarak teslim edilmesi gerektiği yer aldı. Ayrıca saatlere uymayan işletmelere Kabahatler Kanunu, Belediye Ceza Kanunu ve Çevre Kanunu gereğince işlem yapılacağı da belirtildi.

Toplam 55 işletme yetkilisiyle birebir görüşen ekipler, çalışmanın Uzunyalı Bölgesi, Kapalı Çarşı ve teknelerin yer aldığı Saman İskelesi'nde de yapılacağını kaydetti.

Kaynak: ANKA

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