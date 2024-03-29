Mart Ayında Dünyada Yaşanan Tuhaf Olaylar - Son Dakika
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Mart Ayında Dünyada Yaşanan Tuhaf Olaylar

Avustralya'da soygundan önce yoga yapan bir kişi, Kuzey Kore'de sansürlenen kot pantolon, ABD'de adını 'Cidden Herhangi Biri' olarak değiştiren bir adam ve İngiltere'de bir kadının şapka yerine kirpi sandığı gibi birçok tuhaf olay mart ayında yaşandı.

29.03.2024 11:08  Güncelleme: 11:10
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Avustralya'da soygundan önce ısınmak için yoga hareketleri yapan kişiden, Kuzey Kore'de devlet televizyon kanalında sunucunun kot pantolonunun sansürlenmesi ve İngiltere'de bir kadının şapkayı kirpi sanmasına kadar mart ayında birçok tuhaf olay basına yansıdı.

Hayatta herkes en az bir kere tuhaf bir olayla karşılaşabiliyor ve bunun parçası bazı şansız insanlar, basının "bir numaralı malzemesi" olarak kullanılabiliyor.

Bu kapsamda AA muhabiri, dünya genelinde martta kayıtlara geçen ilginç olayları derledi.

Soygundan önce yoga

Avustralya'da tuhaf soygun olayı, marttın ilk günlerinde basına yansıdı.

Ülkenin Melbourne kentinde 44 yaşındaki bir kişi, soymak üzere geldiği fırının önünde farklı yoga hareketleri yaparken güvenlik kameralarına yakalandı.

"Esnek hırsızın" fırından birkaç kruvasan, bir ayakkabı, bir de tablet çaldığı belirtildi.

İşletme tarafından paylaşılan kamera görüntülerinde, hırsızın tamamen siyah giyindiği, otoparkta bacak ve vücut esnetme hareketi yaptığı görülüyor.

"Kimseye zarar vermeyen nazik bir dev"

ABD'de evcil olduğunu iddia ettiği timsahın sahibi Tony Cavallaro'nun, güvenlik memurlarınca el konulan timsahının geri verilmesi için mücadele etmesi gündem oldu.

"Albert" isimli timsahıyla 30 yıldan fazla aynı evde yaşadığını belirten Cavallaro, evcil hayvanının "kimseye zarar vermeyen nazik bir dev" olduğunu söyledi.

Çevre Koruma Dairesi, Cavallaro'nun Albert'i tutma lisansının 2021'de sona erdiğini, diğer insanların timsahı sevmesine, hatta onunla havuza girmesine izin verdiğini belirterek bunun "tehlikeli" olarak sınıflandırılan hayvanları besleme kuralları kapsamında el konulması için gerekçe oluşturduğunu kaydetti.

Cavallaro ise Albert'in "tatlı" fotoğraflarını göstererek, 34 yaşındaki timsahın "yalnızca bebek" olduğunu dile getirdi.

Avustralya'da "dünyanın en büyük yaban mersini" üretildi

Ayın en fazla garip olaylarının görüldüğü Avustralya'dan başka bir tuhaf haber de masa tenisi topu büyüklüğündeki yaban mersini üretilmesi oldu.

Yeni Güney Galler (NSW) eyaletinde, Costa Grup'a ait bir çiftlik, 20,4 gram ağırlığı ve yaklaşık 4 santimetre çapıyla "en büyük yaban mersini" rekorunu kırdı.

Türünün en büyüğü olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren "Etna" cinsi yaban mersininin tadının küçüklerle aynı olduğu belirtiliyor.

Kuzey Kore'den kot pantolona sansür

Kuzey Kore'de devlet televizyon kanalında, BBC'nin programında sunucun kot pantolonu sansürlendi.

Kot pantolonun yasak olduğu Kuzey Kore'nin resmi devlet televizyonu KCTV'de 2010'da BBC'de yayınlanan "Garden Secrets" adlı programının bir bölümü yayınlandı.

Ancak programın 2010'da yayınlanan halinden tek farkı, sunucu Titchmarsh'ın giydiği kot pantolonunun sansürlenmiş olması.

Kuzey Kore'de yayınlanmış halinde Titchmarsh'ın çiçeklerin önünde diz çöktüğü ancak kot pantolonu gizlemek için vücudunun alt yarısının bulanıklaştırıldığı görülüyor.

Kot pantolonlar, Kuzey Kore'de "Batı emperyalizminin" simgesi olarak görüldüğü için 1990'da yasaklanmıştı.

"Cidden Herhangi Biri"

ABD'nin Texas eyaletinde bir adam, başkanlık seçimlerine aday olmak için ismini "Cidden Herhangi Biri" olarak değiştirdi.

Daha önce "Dustin Ebey" olarak bilinen 35 yaşındaki matematik öğretmeni, isminin değiştiğini kanıtlamak için ehliyetinin fotoğrafını paylaştı.

Ebey, adını değiştirmesinin sebebinin, bu yılki başkan adayları Joe Biden ve Donald Trump'tan memnun olmaması olduğunu belirtti.

Biden ve Trump arasındaki "güç savaşından bıktığını kaydeden adam, "Oy pusulasında 'adaylardan hiçbiri' seçeneğimiz yok ve bu bir nevi o rolü dolduruyor." dedi.

"Cidden Herhangi Biri" yeni isminin oy pusulalarında yer alması için mayısa kadar Texas eyaletindeki seçmenlerden 113 bin imza toplaması gerekiyor.

Kirpi sandı, şapka çıktı

İngiltere'de endişeli bir hayvan sever, yolun kenarında hareketsiz duran "yavru kirpi" buldu ve hemen ardından veterinere gitti.

Mama verilmesine rağmen "bütün gece hareket etmemiş ya da tuvalete çıkmamış" olmasından endişelenen kadın, veterinerin "acı haberi" karşısında şaşırdı.

Veteriner, kadına, getirdiği "yavru kirpinin" aslında yalnızca "kabarık ve tüylü bir şapka" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Avustralya, Kuzey Kore, Hayvanlar, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mart Ayında Dünyada Yaşanan Tuhaf Olaylar - Son Dakika

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