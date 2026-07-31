MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu - Son Dakika
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MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu

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Sarıyer'deki evinde ölü bulunan MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı, düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlandı. Soruşturma sürerken, Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan yakın arkadaşı Mikail Malkoçoğlu, sağlık ekiplerinin ilk izlenimlerinin kalp krizi yönünde olduğunu dile getirdi. Malkoçoğlu ayrıca "Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu." dedi.

Sarıyer'deki evinde ölü bulunan MasterChef 2021 şampiyonu ünlü şef Eren Kaşıkçı'nın cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Tokat'a uğurlandı. Başsavcılığın başlattığı soruşturma sürerken, Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan yakın arkadaşı Mikail Malkoçoğlu olayın detaylarını paylaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI VE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

MasterChef Türkiye 2021 şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın ani ölümü üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Genç yaşta hayatını kaybeden sevilen şef için Sancaktepe Yenidoğan Cemevi'nde duygu dolu bir cenaze töreni düzenlendi. Sevenlerinin yalnız bırakmadığı törenin ardından Kaşıkçı'nın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.

"EŞİ ULAŞAMAYINCA BİZE HABER VERDİ"

Kaşıkçı'dan haber alınamaması üzerine evine giden ve acı manzarayla karşılaşan yakın arkadaşı Mikail Malkoçoğlu, yaşanan o zor anları anlattı. Telefon aramalarının cevapsız kalması üzerine Kaşıkçı'nın eşinin endişelenerek kendilerine ulaştığını belirten Malkoçoğlu, aldıkları haber üzerine hızla eve gittiklerini ifade etti.

İçeri girdiklerinde ünlü şefin cansız bedeniyle karşılaştıklarını aktaran Malkoçoğlu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk izlenimlerinin kalp krizi yönünde olduğunu dile getirdi. Gerçek ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanacak detaylı raporun ardından kesinleşeceği vurgulandı.

"AFRİKA'DAKİ MAZLUMLARA SANDVİÇ GÖTÜRÜRDÜ"

Yaşadığı derin üzüntüyü paylaşan Mikail Malkoçoğlu, Eren Kaşıkçı'nın benzersiz ve iyiliksever karakterine dikkat çekti. Arkadaşının geride bıraktığı ailesine destek olacaklarının altını çizen Malkoçoğlu, şunları kaydetti:

"Acımız büyük, kardeşimizi kaybettik. Dünyada tanıdığım en iyi insanlardan biriydi. İyilikle yarışıyordu, herkese elini uzatıyordu. Tüm garibanlara ulaşıyordu. Afrika'da oradaki mazlumlara buradan sandviç götürdü. Orada onlara yemek yaptı. Hayatımda gördüğüm en iyiliksever insandı. Yapacak bir şey yok takdiri ilahi. Kardeşimizin emanetine Maya kızımıza sahip çıkacağız. İsmine de emanetlerine de sahip çıkacağız. Allah mekanını cennet eylesin."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın cansız bedenini bulan arkadaşı konuştu - Son Dakika

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