MATAM Açıldı: Deprem Risklerini Araştıracak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

MATAM Açıldı: Deprem Risklerini Araştıracak

13.08.2025 17:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İTÜ'de açılan MATAM, Marmara'daki fay risklerini bilimsel yöntemlerle araştıracak.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) bünyesinde Türkiye İş Bankası'nın desteğiyle kurulan Marmara Aktif Fay Tehlike ve Risk Uygulama ve Araştırma Merkezinin (MATAM) açılışı yapıldı.

Ocak 2024'te imzalanan protokolle üniversitenin Ayazağa Kampüsü'nde hayata geçirilen merkez, Marmara Bölgesi ve Türkiye'deki aktif fayların tehlike ve risklerini bilimsel temelde araştırmayı, değerlendirmeyi ve toplum yararına güvenilir veriler üretmeyi amaçlıyor.

Açılış töreninde konuşan İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, afetlere karşı en güçlü güvencenin bilim olduğunu vurgulayarak, "Bu merkezi sadece bir bina değil, farklı disiplinlerin, öğrencilerimizin, akademisyenlerimizin ve tüm paydaşlarımızın oluşturduğu yaşayan bir ekosistem olarak görüyoruz. Burada ortaya çıkacak çalışmalar karar vericilere güvenilir ve dinamik veriler sunacak." ifadelerini kullandı.

Mandal, MATAM'ın disiplinler arası çalışmalar yapacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu merkezde yer bilimcilerden afet yönetimi uzmanlarına, dijital teknolojilerden sosyal bilimlere kadar pek çok alandaki bilgi disiplinler arası bir yaklaşımla buluşacak. Ortaya çıkacak çalışmalar tehlikeleri önceden öngörmeyi, riskleri doğru analiz etmeyi ve karar vericilere güvenilir, sayısal ve dinamik veriler sunmayı mümkün kılacak. Lisans seviyesinden doktora düzeyine kadar öğrencilerimizin sürece aktif katılımı, bu yapının geleceğe dönük en güçlü yönlerinden biri olacak."

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen de 6 Şubat depremleri sonrası can kayıplarını önlemeye yönelik neler yapılabileceğini araştırdıklarını kaydederek, "Üniversite bünyesinde, modern cihazlar ve geniş sensör ağıyla çalışacak bu merkez, Marmara'da olası depremlerde can ve mal kayıplarının azaltılmasına katkı sağlayacak." ifadesini kullandı.

MATAM'ın proje yürütücülüğünü üstlenen Prof. Dr. Cenk Yaltırak ise son yüzyılda depremlerde 126 bin canın kaybedildiğini dile getirerek, deprem gibi ciddi sorunlara karşı bireysel çalışmalarla çözüm üretmenin mümkün olmadığını, kurumsal yapılar altında ciddi bilimsel araştırmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi.

Yaltırak, şu ifadelere yer verdi:

"Kurduğumuz bu merkez teknoloji açısından 21. yüzyılın ikinci yarısına ait. Türkiye'deki tüm kurumlardan vizyon olarak 25 yıl ileride. Zaman içerisinde daha da güçlenecek. Riski doğru öngöremezseniz plan yapamazsınız. Herhangi bir depremi eğer modelleyemiyorsanız, bunun için sensörleriniz, gözlem ağlarınız yoksa gerçekten veriyi ve bilgiyi kullanmıyorsanız bir yere ulaşmanız zordur. MATAM'ın en önemli özelliklerinden biri, veriyi ve bilgiyi görselleştiriyor olması. Bir fayın üzerinde nerede stres biriktiğine dair 10 sayfalık bir yazı yerine, üç boyutlu fay haritasında yırtılmanın nerede, nasıl başladığı ve nereyi nasıl etkilediğinden bir binanın buna nasıl dayandığına kadar gidecek bir süreçle ilgileniyor." ???????

Merkezde yapılacak çalışmalar

MATAM'da, aktif fayların yeniden haritalanması, yapay zeka destekli dinamik tehlike analizi, bina ölçekli yer hareketi modellemeleri, sensör ağıyla deprem izleme, deniz ve kara entegre ölçüm sistemleri, belediyelere anlık risk göstergeleri sunan platformlar ve yüksek başarımlı hesaplama altyapısı gibi çalışmalar yürütülecek.

Kamuya yönelik anlaşılır bilim iletişimi yapılması ve verilerin sürekli güncellenmesi planlanan merkez, tüm araştırmalarını şeffaf şekilde kamuoyuna sunacak.

Açılışı yapılan binada yüksek hesaplamalı bilgisayar merkezi, sunucu odası ve çeşitli laboratuvarlar ile MATAM'ın hizmetinde bir deprem araştırma gemisi bulunuyor.

Kaynak: AA

İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye İş Bankası, Marmara Bölgesi, İş Bankası, Teknoloji, Türkiye, Marmara, Ekonomi, Eğitim, Sağlık, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel MATAM Açıldı: Deprem Risklerini Araştıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Terörsüz Türkiye Komisyonu’nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek Terörsüz Türkiye Komisyonu'nda şehit yakınları ve gaziler dinlenecek
İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı İstanbul’da fırtına uyarısı, 3 ilçede denize girmek yasaklandı

17:28
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
26 ilde yapılan son seçim anketi: Ender görülecek bir sonuç ortaya çıktı
17:25
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal Ekipler hemen el koydu
Ünlü kuruyemiş zincirinde skandal! Ekipler hemen el koydu
15:42
Özel: Çerçioğlu’na ’Ya içeri atılırsın ya da AK Parti’ye katılırsın’ demişler
Özel: Çerçioğlu'na 'Ya içeri atılırsın ya da AK Parti'ye katılırsın' demişler
15:11
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
Elektrik direğinde akıma kapılan usta beton zemine çakıldı
15:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize yeni katılımlar olacak
22:49
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu’dan evlilik teklifi aldı
İrem Derici, katıldığı düğünde sevgilisi Melih Kunukçu'dan evlilik teklifi aldı
22:38
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
Çocuğuyla birlikte sokakta kalan alkollü kadından pes dedirten sözler
22:36
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı Feyenoord’a olay gönderme
Oosterwolde maç biter bitmez telefona sarıldı! Feyenoord'a olay gönderme
22:34
Balıkesir’de 4 büyüklüğünde deprem
Balıkesir'de 4 büyüklüğünde deprem
22:19
Fenerbahçe’den 27 yıl sonra ilk
Fenerbahçe'den 27 yıl sonra ilk
22:14
Mourinho’dan maç biter bitmez flaş açıklama
Mourinho'dan maç biter bitmez flaş açıklama
22:06
Feyenoord’u eleyen Fenerbahçe’nin kazandığı para belli oldu
Feyenoord'u eleyen Fenerbahçe'nin kazandığı para belli oldu
21:56
Fenerbahçe, Feyenoord’u Kadıköy’den çıkarmadı Tur Sarı-lacivertlilerin
Fenerbahçe, Feyenoord'u Kadıköy'den çıkarmadı! Tur Sarı-lacivertlilerin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 17:52:24. #7.13#
SON DAKİKA: MATAM Açıldı: Deprem Risklerini Araştıracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.