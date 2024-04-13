New York'ta düzenlenecek matematik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika
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New York'ta düzenlenecek matematik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

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Kocaeli'de düzenlenen Uluslararası Amerika Copernicus Matematik Yarışması'nın ilk elemesinde gümüş madalya kazanan lise öğrencisi Hasan Ensari Ay, Türkiye'yi New York'ta yapılacak final maçında temsil edecek. Hasan Ensari, 35 farklı ülkeden katılacak öğrencilerle yarışacak ve Türkiye'yi gururlandırmak için şampiyonluk hedefliyor.

13.04.2024 11:25
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New York'ta düzenlenecek matematik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek

Matematik tutkunu Hasan, uluslararası yarışmaya davet aldı

KOCAELİ - Kocaeli'de Uluslararası Amerika Copernicus Matematik Yarışması'nın ilk elemesine katılan lise öğrencisi Hasan Ensari Ay, Türkiye'den 3 bin 500 öğrenci arasından gümüş madalya kazanarak, New York'a final maçı için davet edildi. Matematik tutkunu Hasan Ensari, 35 farklı ülkeden yarışmaya katılacak öğrencilerle kıyasıya mücadele edecek.

Kartepe Ertuğrulgazi Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Hasan Ensari Ay, 3 yıldır katıldıkları olimpiyatlar ve yarışmalarla başarısına bir yenisini daha ekledi. Matematiğe olan ilgisi sayesinde öğretmenin tavsiyesi üzerine Uluslararası Amerika Copernicus Matematik Yarışması'nın ön elemesine katılan Ay, Türkiye'den 3 bin 500 öğrenci arasından gümüş madalya kazandı. Başarısı sayesinde Hasan Ensari, Uluslararası Amerika Copernicus Matematik Yarışması'nın finali için New York'a davet edildi. 14 Temmuz'da New York'a gidecek olan Hasan Ensari, 35 farklı ülkeden katılan öğrencilerle kıyasıya yarışacak.

6 gün sürecek final programında New York City, Harvard ve MIT kampüsleri, Boston, Washington DC, Niagara Falls turu gerçekleştirilerek yarışma tamamlanacak. Olimpiyatlarda dereceye giren öğrencilere altın, gümüş ve bronz madalya verilecek. Gece gündüz demeden yarışmaya çalışan Ay, hedefinin şampiyon olup Türkiye'yi gururlandırmak olduğunu söyledi.

"Copernicus Matematik Olimpiyatları'na 35 farklı ülkeden öğrenci katılıyor"

3 yıldır çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Hasan Ensari Ay, "Bu sürece 3 yıl önce Tales Matematik Yarışması'na katılarak başladım. 4 kişilik ekiple Tales'in ikinci aşamasına katılmaya hak kazandık. Ben o yarışmada Türkiye 8'incisi oldum. Ertesi yıl 2 farklı yarışmaya daha katıldık. Bunlardan başarı olarak güzel bir sonuç alamasak da bize tecrübe kazandırdı ve bu tecrübe beni bu sene Amerika'ya götürüyor. Copernicus Matematik Olimpiyatları'na 35 farklı ülkeden öğrenci katılıyor. İkinci tura seçilen yaklaşık 150 öğrenci var ve bu öğrencilerden biri de benim. Bu yarışma bir haftalık süreç. Bu süreç içerisinde Harvard, New York, Washington DC'de seyahatlerimiz olacak. Şampiyonluk herkesin hedefi ama bu hedef uğrunda çalışmadıktan sonra hiçbir şekilde sonuç alamayız. Ben elimden geldiğini yapacağım" dedi.

"Astrofizik alanına yönelmeyi düşünüyorum"

Hedeflerini anlatan Ay, "2 yıl boyunca ulusal turnuvalara katıldım. Ulusal turnuvaların sonucunda da uluslararası turnuvada başarı elde ettiğimi düşünüyorum. Meslek hedefi olarak öncelikli olarak psikiyatr olmak gibi düşüncem vardı ancak matematik alanında aldığım başarılar ve fizik alanında olan düşüncelerimden dolayı astrofizik alanına yönelmeyi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Hasan, 3 bin 500 kişi arasından seçildi"

3 yıl boyunca Hasan'a danışmanlık yaparak destek veren matematik öğretmeni Esra Tuğçe Bal, "Hasan 3 yıldır olimpiyat takımında olan öğrencilerden biri. Farklı kulvarlarda farklı sınavlara girdi. 2 yıllık süreci ulusal sınavlardan yanaydı, Tales, Türkiye Matematik Yarışması, kanguru gibi sınavlara girdi. Hasan Tales'te Türkiye 8'inciliği elde etmiş, Kanguru'da da yine yüzde 5'lik dilime girmişti. Hasan bu sene de uluslararası alanda kendini geliştirmek istedi. Kendisine Copernicus Matematik Olimpiyatlarını duyurdum. Şansını denemek istediğini söyledi ve böyle bir yola girdi. Çetrefilli bir süreç. Hasan, Copernicus'un ilk aşamasından gümüş madalya ile geri döndü. Hasan 3 bin 500 kişi arasından seçilerek New York'a kabul aldı. Temmuz ayında inşallah New York'ta final sınavına girmeye hak kazandı. Oradaki sınava girip ülkemize de gerekli dereceyle dönecektir diye düşünüyoruz" dedi.

New York\'ta düzenlenecek matematik yarışmasında Türkiye\'yi temsil edecek
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel New York'ta düzenlenecek matematik yarışmasında Türkiye'yi temsil edecek - Son Dakika

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