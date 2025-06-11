Mattarella: Gazze'deki Durum Kabul Edilemez - Son Dakika
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Mattarella: Gazze'deki Durum Kabul Edilemez

11.06.2025 19:37
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İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella, Gazze'deki durumu eleştirerek acil ateşkes ve çözüm çağrısı yaptı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İsrail saldırısı ve ablukası altındaki Gazze'de yaşananların "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Lüksemburg'a iki günlük resmi ziyaret düzenleyen Mattarella, burada uluslararası gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Mattarella, Gazze'deki drama dikkat çekerek, "Gazze'deki durum kabul edilemez." dedi.

Filistin'deki soruna bir çözüm bulmak için Arap ülkelerini de dahil ederek hızlı bir değerlendirme yapılması gerektiğini vurgulayan Mattarella, "Hemen bir ateşkese varmalı ve Hamas tarafından tüm rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamalıyız." diye konuştu.

Mattarella, iki halk ve iki devletli çözüme işaret ederek, "İki halk, iki devletli çözüm bu durumda ulaşılamaz gibi görünebilir ancak uygulanabilir tek yoldur. Filistinlilerin kendi devletlerine sahip olmalarına olanak tanıyan ve aynı zamanda İsrail'in güvenliğini de güvence altına alan tarihsel bir perspektif sunmak için çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Gazze ve Ukrayna'da yaşananların vicdanları derinden etkilediğini belirten Mattarella, "En büyük ülkelerin, daha küçük ve daha az güçlü ülkelere egemenliklerini dayattığı geçmiş yüzyılların güç politikalarına geri dönmek düşünülemez." yorumunu yaptı.

Mattarella, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin de "Kimse Rusya'yı aşağılamak veya rolünü azaltmak istemiyor. Ancak çözüm arayışı, hukuk ve adalete dayalı gerçek, istikrarlı bir barış getirmelidir. Aksi takdirde uzun sürmez." dedi.

Bu arada İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, aralarında İsrail saldırısında 10 çocuğundan 9'unu ve eşini kaybeden Filistinli doktor Ala en-Neccar ve hayatta kalan son çocuğu Adem'in de olduğu toplam 70 kişinin İtalyan Ordusu'na ait 3 adet C-130 nakliye uçağıyla bugün tedavi için İtalya'ya getirileceği bildirildi.

Kaynak: AA

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