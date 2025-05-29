"Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Antalya'da anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

"Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Antalya'da anıldı

"Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Antalya\'da anıldı
29.05.2025 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine İsrail'in düzenlediği saldırının 15. yılında Gazze'ye yönelik ablukaya dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'da etkinlik düzenledi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine İsrail'in düzenlediği saldırının 15. yılında Gazze'ye yönelik ablukaya dikkati çekmek ve Filistin halkıyla dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'da etkinlik düzenledi.

Sabah saatlerinde Konyaaltı Varyantlar mevkiinde toplanan grup, denizde Türk ve Filistin bayrakları açarak farkındalık etkinliği düzenledi.

İHH Antalya Şube Başkanı Mehmet Yıldırım, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, etkinliğin 31 Mayıs 2010'da İsrail Savunma Kuvvetlerinin saldırısına uğrayan ve 10 kişinin hayatını kaybettiği Mavi Marmara gemisine ithafen yapıldığını söyledi.

Yıldırım, 15 yıl önce yola çıkarken taşıdıkları mesajı bugün de aynı kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, "2010 yılında Mavi Marmara gemisinde yer aldım. Mavi Marmara ile denizden Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı amaçladık. Ancak saldırıya uğradık ve 10 arkadaşımız şehit oldu. O günden bu yana her yıl çeşitli etkinliklerle bu mücadelemizi sürdürüyoruz." dedi.

Gazze'de yaşananların artık soykırım boyutuna ulaştığını vurgulayan Yıldırım, her yıl Türk ve Filistin bayraklarıyla Akdeniz'e açılarak Filistin'in mutlaka bağımsızlığına kavuşacağına inandıklarını, Türkiye ile Filistin arasındaki kardeşliği dünyaya haykırmak istediklerini ve bir gün Gazze'nin özgürlüğüne kavuşacağına olan umutlarını dile getirdi.

Mavi Marmara saldırısı

Gazze'ye insani yardım götürmek amacıyla yola çıkan "Gazze Özgürlük Filosu"ndaki Mavi Marmara gemisinde bulunan gönüllüler ve basın mensupları, İsrail tarafından 31 Mayıs 2010'da uluslararası sularda silahlı saldırıya uğrayarak alıkonulmuş, saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybetmiş, 56 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Filistin, antalya, İsrail, Güncel, Gazze, İHH, İHH, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Mavi Marmara' saldırısında hayatını kaybedenler Antalya'da anıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Küme düşen Adanaspor’un otobüsü haczedildi Küme düşen Adanaspor'un otobüsü haczedildi
Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir Kremlin: İstanbul, bir sonraki Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri olabilir
İki yengesini silahla vurarak öldürdü İki yengesini silahla vurarak öldürdü
Arda Güler’i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın Arda Güler'i havalara uçuracak haber: Sen kilit bir oyuncu olacaksın
Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı Navigasyona aldandı, merdivenlerde mahsur kaldı
Montella’yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum Montella'yı kızdıran soru: Neyi kastettiğinizi anlayamıyorum
Yeniden Refah Partisi’nden ’’Yeni Anayasa’’ çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz Yeniden Refah Partisi'nden ''Yeni Anayasa'' çıkışı: Ancak bu şartla destek veririz
Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı Yunan istihbaratına ateş açıldı, saldırının arkasından ünlü Türk çete çıktı
Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı Hamas, ateşkes için ABD ile anlaştı
Yediği tokadı unutturmak istiyor Macron’dan eşiyle samimi pozlar Yediği tokadı unutturmak istiyor! Macron'dan eşiyle samimi pozlar
Netanyahu: İsrail’in Gazze’ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü Netanyahu: İsrail'in Gazze'ye saldırısında Muhammed Sinvar öldürüldü

12:54
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti Marketlerden toplatılıyor
Bakanlık 4 sucuk markasını daha ifşa etti! Marketlerden toplatılıyor
12:42
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder’in koltuğuna oturacak ismi belirledi
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi
11:49
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
Deprem bölgesinde mükellefler için mücbir sebep hali uzatıldı
11:14
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
Zelenski, Almanya ziyaretinde ilk kez takım elbise giydi
10:23
DEM Parti’den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak
19:49
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
Rapçi Süleyman Burak Bodur tahliye edildi, ilk işi güvercin uçurmak oldu
19:37
İlave TV’nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
İlave TV'nin kurucusu Arif Kocabıyık, yeniden tutuklandı
19:02
Rusya: Ukrayna’ya 2 Haziran’da İstanbul’da görüşmek için teklifte bulunduk
Rusya: Ukrayna'ya 2 Haziran'da İstanbul'da görüşmek için teklifte bulunduk
18:50
Samsun Adliyesi’nde duruşma çıkışı kavga çıktı O anlar kameralarda
Samsun Adliyesi'nde duruşma çıkışı kavga çıktı! O anlar kameralarda
18:32
Park tartışması kavgaya dönüştü Tekme tokat dövdüler
Park tartışması kavgaya dönüştü! Tekme tokat dövdüler
18:16
Hatay diken üstünde 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
Hatay diken üstünde! 4 mahalleye giriş çıkışlar yasaklandı
18:15
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
Ford, 1,1 milyon aracı geri çağırıyor
18:10
Ankara’da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Ankara'da arama sırasında ağır yaralanan Jandarma Astsubay şehit oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2025 13:04:09. #7.13#
SON DAKİKA: "Mavi Marmara" saldırısında hayatını kaybedenler Antalya'da anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.