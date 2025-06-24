Maydonoz Döner'e FETÖ Operasyonu

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 29 Maydonoz Döner şubesinin, "ortaklık bilgisi ve SGK kaydı olmayan, geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayriresmi ortaklık vererek istihdam sağladıkları" tespiti nedeniyle 60 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, TMSF tarafından kayyum atanan Maydonoz Döner firma yetkililerinin, kendi hesaplarından ve şirket hesaplarından örgüte aidiyet bağlarını arttırmak, örgütten kopmaları önlemek adına FETÖ iltisaklı, KHK ile ihraç edilmiş asker, öğretmen, kamu görevlileri olmak üzere birçok kişiye "bağış, kar payı, hisse bedeli, elden alınan borç vb açıklamalı para transferleri gerçekleştirdikleri tespit edildi.

74 Maydonoz Döner Şubesi hakkında düzenlenen Masak raporları incelendi

Bu tespitler üzerine, 21 Şubat 2025'te İstanbul genelinde 20 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlenmişti. Devam eden delillendirme ve operasyonel çalışmalarda, 74 Maydonoz Döner Şubesi hakkında düzenlenen Masak raporları incelendi.

29 Maydonoz Döner şubesinin, "ortaklık bilgisi ve SGK kaydı olmayan geçmişte FETÖ soruşturması geçirmiş kişilere gayri resmi ortaklık vererek istihdam sağladıkları" tespit edildi.

Bu kapsamda 63 şüpheliye yönelik, İstanbul merkezli, Aydın, Balıkesir, Denizli, Bursa, Kocaeli, Eskişehir, İzmir olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 63 şüpheliden 3'ünün yurt dışında bulundukları belirlendi, diğer şüphelilerin tamamı yakalandı.

TMSF, 21 Şubat'ta, "Maydonoz Döner" adıyla faaliyet gösteren 21 şirkete, mahkeme kararıyla TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiğini açıklamıştı.