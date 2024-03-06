MAZLUMDER, İsrail ile Ticaret Yapan Şirketlerin Yargılanmasını İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MAZLUMDER, İsrail ile Ticaret Yapan Şirketlerin Yargılanmasını İstiyor

MAZLUMDER, İsrail ile Ticaret Yapan Şirketlerin Yargılanmasını İstiyor

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER), İsrail ile ticaret yapan şirketlerin tespiti ve şirket yöneticilerinin yargılanmaları istemiyle suç duyurusunda bulundu. Ankara Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve soykırım suçları hatırlatılarak, ticaret yapan kişi ve şirketlerin Türk Ceza Kanunu'na göre suça iştirak ettikleri belirtildi. MAZLUMDER, Adalet Bakanlığına dilekçelerin gönderilmesi ve acilen soruşturma izni verilmesini talep etti.

06.03.2024 12:49  Güncelleme: 13:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneğince (MAZLUMDER), İsrail ile ticaret yapan şirketlerin tespiti ve şirket yöneticilerinin yargılanmaları istemiyle suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen grup, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına İsrail ile ticaret yapan Türk vatandaşları ve ticari şirketler hakkında hazırladıkları suç duyurusu dilekçesini sunduktan sonra basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Avukat Halis Çıtır, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonra silahsız ve savunmasız Gazze halkını havadan ve karadan hedef gözetmeksizin bombaladığını anımsattı.

Dünya genelinde yapılan eylem ve gösterilen tepkilere rağmen İsrail'in soykırımdan vazgeçmediğini belirten Çıtır, geçen 5 aylık sürede kimyasal silahlar kullanılarak 3000'den fazla insanın katledildiğini, on binlerce insanın yaralandığını, Gazellilerin açlık ve sefalete mahkum edildiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) kararları ve Uluslararası Adalet Divanının ihtiyati tedbir kararına rağmen İsrail'in "soykırım" suçunu işlemeye devam ettiğini vurgulayan Çıtır, "Adalet Bakanlığına gönderilen dilekçelerin gereğinin yapılmasını ve acilen soruşturma izni verilmesini bekliyoruz. Böylece BM nezdinde yargılanan işgalci rejimin yetkileri evrensel yargı yetkisi kapsamında Türkiye'de yargılanacak ve bu usul bölge ülkelerine de yayılırsa burunlarını bile dışarı çıkaramayacak hala geleceklerdir." dedi

"Yardım eden sıfatıyla sorumlu tutulmalarını talep ediyoruz"

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı günden beri Türkiye'den İsrail'e ticari faaliyetlerin aralıksız devam ettiğini dile getiren Çıtır, birtakım ticari ürünlerin silah yapımında kullanılan ham madde niteliğinde olduğunu ve askeri amaçla kullanıldığını anlattı.

Halis Çıtır, şu ifadeleri kullandı:

"Bu ticaretin kirli bir ticaret olduğunu her fırsatta dile getirdik. Bu ticareti yapan gerçek kişi, tacirler ve şirketlerin yöneticileri ikaz edilmiştir. Ancak bırakın azalmayı Ocak ve Şubat 2024 verilerine göre, İsrail ile ticaret artmıştır. Bu kişi ve şirketlere Türk Ceza Kanunu'nun suça iştirak hükümleri çerçevesinde yer alan 'yardım etme' suçu kapsamında adli işlem uygulanmalıdır.

Savcılıklarca yapılacak araştırma ve yürütülecek soruşturmalar neticesinde işgalci ve soykırımcı İsrail ordusuna ham madde ve mühimmat temin eden silah yapımında kullanılabilecek ürünleri ve her türlü askeri malzemeyi ihraç eden gerçek kişi tacirlerle, tüzel kişi şirket yöneticilerinin tespit edilerek işlenen bütün suçlardan yardım eden sıfatıyla sorumlu tutulmalarını talep ediyoruz."

Kaynak: AA

Ankara Adliyesi, İsrail, Ankara, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MAZLUMDER, İsrail ile Ticaret Yapan Şirketlerin Yargılanmasını İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:12 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: CHP nedeniyle kamu görevlerinin aylıkları 345 TL azalacak
13:35 Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: ’Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz’ dediler Dink cinayeti davasında Ogün Samast ifade verdi: 'Rahat ol koçum kimse sana bir şey yapmaz' dediler
11:57 Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı Cip kazası sonrası yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ve oğlu hakkında yakalama kararı
11:21 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi 10 erkek öğrenciyi istismar eden eğitmene 94 yıl hapis istemi
11:07 AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah’la köprüleri attı: CHP’ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz AK Parti Genel Başkanvekili Ala, Yeniden Refah'la köprüleri attı: CHP'ye yardımcı oluyor, ittifak değiliz
13:50 Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı Balkondan düşen anne ve 5 yaşındaki oğlu öldü, görme engelli 6 yaşındaki kızı ağır yaralandı
12:44 Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti Köylülerin bağlı oldukları il 34 yıl sonra değişti
11:59 Efe Deprem’in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak’ı yasa boğdu Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu
11:39 Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı Tuttuğu daireyi 27 kişiye kiralamıştı! İlçede birçok evi aynı yöntemle göçmenlere kiraladığı ortaya çıktı
11:36 Burcu Altın Deprem’in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti Burcu Altın Deprem'in kendisi gibi oyuncu Efe Deprem trafik kazasında hayatını kaybetti
11:34 Antalya’da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi Antalya'da sağanak ve hortumda 6 kişi yaralandı, bin dönüm sera kullanılamaz hale geldi
11:06 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen: Yaptırdığımız anketlerin çoğunda Mansur Bey önde çıkıyor
11:06 Bakan Şimşek: Merkez Bankası’na desteğimiz tamdır Bakan Şimşek: Merkez Bankası'na desteğimiz tamdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2024 14:45:03. #1.13#
SON DAKİKA: MAZLUMDER, İsrail ile Ticaret Yapan Şirketlerin Yargılanmasını İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement