MCM BLACK SEA Komutası Bulgaristan'a Devredildi

Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de mayın tehdidine karşı deniz güvenliğini sağlamak amacıyla oluşturulan Mayın Karşı Tedbirleri Karadeniz (MCM BLACK SEA) Komutasının 15 Ocak 2025'te Varna'da icra edilen törenle Bulgaristan'a devredildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MCM BLACK SEA Komutası, 15 Ocak 2025'te Varna'da icra edilen törenle Bulgaristan'a devredildi." bilgisine yer verildi.
Paylaşımda, devir teslim törenine, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Romanya Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Mihai Panait ve Bulgaristan Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Kiril Yordanov Mihaylov'un katıldığı belirtildi.
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