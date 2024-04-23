MEB, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için \'Gazete Çocuk\' hazırladı

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hazırlanan "Gazete Çocuk" bakanlığın intirnet sitesinde erişime açıldı.

?Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için hazırlanan "Gazete Çocuk"un içinde çocuklar için özel etkinlikler, meraklı minikler için bilimsel bilgiler, öyküler ve daha birçok içerik yer alıyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in 23 Nisan dolayısıyla makamında ağırladığı 6 farklı okuldan gelen öğrencilerin sorularını yanıtladığı röportaj da "Gazete Çocuk"ta yayımlandı.

Röportajda, minik gazetecilere samimi yanıtlar veren Bakan Tekin, yaşamına ilham veren şahsiyetleri, öğrencilik döneminde en sevdiği ve başarılı olduğu dersleri, unutamadığı öğretmenlerini, hayatında iz bırakanları, çocuklarıyla iletişimini, okullarda tatil süresinin durumunu ve daha birçok konuda merak edilenleri anlattı.

"Evlatlarımızın yarınlarının yegane mimarı, maarifimizdir"

"Gazete Çocuk"ta, spordan bilim dünyasına, sanattan iş dünyasına çocuklar için rol modeli olabilecek ünlü isimlerin çocukluk fotoğrafları ile çocuklar için gönderdikleri mektuplar da yer aldı.

Bakan Tekin, çocukluk fotoğrafı ile "Gazete Çocuk"ta yayımlanan 23 Nisan için kaleme aldığı mektubunda, yaşamın eğitimle değer kazandığına işaret etti.

"En büyük zenginliğimiz olmakla gurur duyduğumuz evlatlarımızın yarınlarının yegane mimarı, maarifimizdir." ifadesini kullanan Tekin, mektubuna şunları yazdı:

"Öğretmenlerimizden aldığımız güç, çocuklarımızdan aldığımız ilhamla müreffeh bir vatan ülkümüzü inşa etmeye devam edeceğiz. Ülkemin ve tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Yaşamın tüm güzellikleri evlatlarımıza nasip olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi var eden tüm ecdadımızın ruhu şad olsun."

Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan çocuklara 23 Nisan mektubu

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar da çocukluk fotoğrafı ile basılan "Sevgili küçüğüm" diye başladığı 23 Nisan mektubunda, çocukların bayramını kutlamanın kendisi için çok heyecan verici olduğuna işaret ederek, şunları yazdı:

"Çünkü sen ülkemizin ışığı olarak daha aydınlık, daha yüce yarınların sahibisin. Elindeki parlak yıldız ve kalbindeki erdemli ilkeler sana bu yolda rehber olacak. Atatürk, seni geleceğin ümidi, ışıklı çiçeği olarak görmüş ve bu özel günü sana hediye etmiş. Bu hediyenin özelliğini, derinliğini ve değerini tüm kalbinde hissedeceğin bir bayram diliyorum."

Çocuklara yönelik hem eğlenceli hem öğretici 23 Nisan temalı etkinliklere yer verilen "Gazete "Çocuk"ta köşe yazısını, Prof. Dr. Mehmet Sağlam Ortaokulunda görev yapan Sosyal Bilgiler Öğretmeni Banu Üstündağ kaleme aldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinden çocukların özenle hazırladığı şiir, deneme, öykü ve resimler de "Yarınlarımızın Kaleminden 23 Nisan" bölümünde minik okurlar için yer aldı.