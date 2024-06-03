MEB, Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında tiyatro oyunu düzenliyor

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Cumhuriyetin 100. yıl etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu yarın Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda izleyiciyle buluşturulacak.

Bakanlığın internet sitesinden yayımlanan duyuruya göre, oyun bugüne kadar 30 farklı ilde 40 defa sahnelenerek, yaklaşık 40 bin öğretmen, öğrenci ve izleyiciyle buluştu.

Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundaki kahramanlık hikayesini anlatan "Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu, bu defa 400 kişilik kadrosuyla İstanbul'daki Tüpraş Stadyumu'nda 30 bin izleyicinin karşısına çıkacak.

Türkiye'deki toplumsal birliğin pekişmesine katkı sağlamak amacıyla gösterilen oyunu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de izleyecek.

Stadyumdaki oyunda, öğretmenlerden ve profesyonellerden oluşan bir orkestra ve koro da yer alacak. Murat Kodallı ise orkestra şefi olarak görev yapacak.

Müziklerini Selim Atakan'ın bestelediği tiyatro oyununun, proje danışmanlığını İbrahim Sarıtaş üstleniyor. Oyunun başrollerini Serdar Yeğin, Gülen Karaman, Erhan Yazıcıoğlu, Ahmet Yenilmez, Zuhal Yalçın, Şebnem Özinal, Ziya Kürküt, Sefa Zengin, Bora Severcan, Yiğit Yapıcı ve Volkan Severcan paylaşıyor.

"Cumhuriyete Doğru" tiyatro oyunu, bir öğretmenin 10 yaşındaki öğrencisi Ali'ye cumhuriyetin ilan ediliş sürecini anlatması ile başlıyor.

Oyunda, Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşlarının Ankara'da TBMM'yi kurması ile Milli Mücadele kahramanlarının, Türk milletiyle savaşarak Kurtuluş Savaşı'nın nasıl kazanıldığı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti nasıl ilan ettiği konu ediliyor.