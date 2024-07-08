MEB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş birliği protokolü - Son Dakika
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MEB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

MEB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

MEB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş birliği protokolü Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Sağlanan Teşvikler ve Öğrencilere Yönelik Devlet Katkıları temalı iş birliği protokolü imzalandı.

08.07.2024 17:17
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MEB ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında iş birliği protokolü

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı arasında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Sağlanan Teşvikler ve Öğrencilere Yönelik Devlet Katkıları temalı iş birliği protokolü imzalandı.

Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde, Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Sağlanan Teşvikler ve Öğrencilere Yönelik Devlet Katkıları temalı iş birliği protokolüne Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan katıldı.

Türkiye'nin her bakımdan donanımlı ve eğitimli, çalışan ve üreten gençlere ihtiyacı olduğunu aktaran Bakan Işıkhan, "Özellikle mesleki ve teknik eğitimin, ülkemiz için sahip olduğu büyük önemi göz önünde bulundurduğumuzda, bu öğrenim sistemini, el birliğiyle çok daha yüksek standartlara taşımamız gerekiyor. Bu sebeple; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızın mesleki ve teknik eğitim alanındaki değerli çalışmalarına en iyi katkıyı sunmanın gayreti içerisindeyiz" ifadelerine yer verdi.

"İşsizlik oranını son 10 yılın en düşük seviyesine düşürdük"

Mesleki ve teknik eğitim, sürdürülebilir kalkınma, rekabetçi işgücü piyasası oluşturma noktasında büyük bir öneme sahip olduğunu aktaran Bakan Işıkhan,

"Bu alanda, Milli Eğitim Bakanlığı'mızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hepinizin bildiği üzere, Nisan 2024 dönemi itibarıyla istihdam sayımızı 32,6 Milyon kişi ile rekor seviyeye çıkardık. Yine aynı dönemde istihdam oranını yüzde 49,5'e, işgücüne katılım oranını ise yüzde 54,2'ye yükselttik. İşsizlik oranını ise son 10 yılın en düşük seviyesine; yüzde 8,5'e düşürdük. Son bir yıl içinde İŞKUR aracılığıyla 1,3 Milyon vatandaşımızın işe yerleşmesine aracılık ettik" diye konuştu.

Söz konusu iş birliği protokolü ile mesleki ve teknik eğitim alanında daha etkili ve sağlıklı uygulamalar geliştireceğini belirten Bakan Işıkhan, kurulan çalışma komisyonu ile eşleştirme yapmaya yönelik olarak, ilk etapta yedi meslek alanı belirlenmiş ve bu alanlarda eşleştirme çalışması tamamlandığını kaydetti.

"Meslek lisesi mezunlarımızın alacakları cep harçlığının günlük tutarı; 654 liradan; 850 liraya yükselmektedir"

Komisyon tarafından hazırlanan eşleştirmeler esas alınarak meslek liselerini tamamladıktan sonra; mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programına katılan gençlere asgari ücretten yüzde 30 daha fazla tutarda cep harçlığı verileceğini aktaran Işıkhan, şu ifadeleri kullandı: "Meslek lisesi mezunlarımız, eğer mezun oldukları alanda İşbaşı Eğitim Programına katılım sağlarlarsa; alacakları cep harçlığının günlük tutarı; 654 liradan; 850 liraya yükselmektedir. Bu uygulama; mezunlarımızın kendi alanlarında iş hayatına katılmaları ve daha kolay iş bulabilmeleri noktasında önemli bir destektir. Önümüzdeki dönemde de; iş arayan ve işverenlerimizin yanlarında olacak, istihdamın korunması ve arttırılması noktasında Bakanlık olarak; üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz."

"Herkesin bir mesleği olsun istiyoruz"

Bakan Tekin, hafta içerisinde bir meslek ve teknik eğitim politika belgesi hazırlandığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanacağını söyledi.

Söz konusu belgenin içerisinde çok fazla sahadan toplanan taleplere çok ciddi şekilde cevap verecek düzenlemelerin olduğunu aktaran Bakan Tekin, "Mottomuz herkesin bir mesleği olması. Herkesin bir mesleği olsun istiyoruz. Buradan hareketle de bütün ortaokullarımızda, zanaat atölyeleri kurulmasından başlayıp mesleki ve teknik eğitimde sektör içi, sektöre entegre, pansiyonlu çırakların kalabildiği, pansiyonlu okulların kadar bir dizi sahadan gelen talebi hayata geçirecek adım atmak istiyoruz" dedi.

Söz konusu iş birliği protokolü için atılan adımların mevzunun bütün taraflarından görüş alındığını dile getiren Tekin, şöyle devam etti:

"Bugün de burada bu anlamda atılması gereken adımlardan, beklediğimiz desteklerden bir tanesini bakanlığımız nezdinde almış oluyoruz. Bu da bizim için ayrıca çok önemli. Çünkü bizim ana sıkıntılarımızdan bir tanesi mesleki ve teknik eğitim, ortaöğretim kurumlarımızdan eğitim alan çocuklarımızın iş hayatına girmesiyle ilgili bir problemimiz var. Yani dört yıl boyunca eğittiğimiz gençlerimiz iş hayatında değişik sebeplerle, iş hayatına girmeyi çok tercih etmiyorlar. Biz bu süreci kolaylaştırmak adına çocuklarımızın bu anlamda mesleki eğitimini aldıkları alanda sektörde istihdam edilmeleri adına bir dizi adım atıyoruz."

Kaynak: İHA

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