Meclis'e Ziyaretçi Yasağı... "Haftasonu Sokak Hayvanları Kanun Teklifi Genel Kurul'da Görüşülebilir" - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Meclis'e Ziyaretçi Yasağı... "Haftasonu Sokak Hayvanları Kanun Teklifi Genel Kurul'da Görüşülebilir"

TBMM Genel Kurulu'nun aldığı karar gereğ, Meclis'e 26-29 Temmuz günleri arasında görevliler dışında ziyaretçi girişi yapılamayacak. CHP kaynaklarınca; AK Parti'nin sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin bu hafta sonu Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceği, kararın da bu nedenle alındığı belirtiliyor.

25.07.2024 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de alınan kararla, Meclis'e 26-29 Temmuz günleri arasında görevliler dışında ziyaretçi girişi yapılamayacak. CHP kaynaklarınca; AK Parti'nin sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifinin bu hafta sonu Meclis Genel Kurulu'nda görüşüleceği, kararın da bu nedenle alındığı belirtiliyor.

TBMM Genel Sekreterliği'nden milletvekillerine gönderilen duyuruya göre, TBMM Genel Kurulu, alınan karar gereği 26-29 Temmuz'da çalışmalarını sürdürecek. Duyuruda, gündemin yoğunluğu sebebiyle milletvekillerinin Genel Kurul çalışmalarına daha etkin katılabilmeleri için 26 Temmuz Cuma, 27 Temmuz Cumartesi, 28 Temmuz Pazar ve 29 Temmuz Pazartesi günü TBMM'ye görevliler dışında ziyaretçi ve araç girişi yapılamayacağı bildirildi.

CHP'li kaynaklardan edinilen bilgiye göre; AK Parti'nin sokak hayvanlarına ilişkin kanunun Genel Kurul'dan geçirilmesinde ısrarcı olduğu bu hafta sonu kanun teklifinin Genel Kurul'da görüşüleceği belirtilirken, 9. Yargı Paketi ve Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Ekim ayına erteleneceği iddialar arasında.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Meclis grup toplantısında sokak hayvanları yasa teklifiyle ilgili partisinin milletvekillerini uyarmış, "Bu konuda tüm grubumuzdan, milletin vekili olarak bu yüce çatı altında bulunan her bir arkadaşımdan kararlı bir duruş bekliyorum. Asla taviz yok ve bu işi Allah'ın izniyle bitireceğiz" diye konuşmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hayvan hakları savunucularının da Meclis'e girmesini eleştirerek şunları söylemişti: "Milletvekiline, hem de yüce Meclis çatısı altında 'katil' diye bağıran da onu getirip o cesareti veren de millete karşı saygısızlık, edepsizlik yapmıştır. 3-5 marjinal karakterin çığırtkanlık yaparak Meclis'i çalışamaz hale getirmesine eyvallah edemeyiz. Biz bu şımarıklığa boyun eğecek bir grup değiliz."

Kaynak: ANKA

Meclis Genel Kurulu, Tbmm Genel Kurulu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Meclis'e Ziyaretçi Yasağı... 'Haftasonu Sokak Hayvanları Kanun Teklifi Genel Kurul'da Görüşülebilir' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:37 Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş Babanın yardım çığlığı duyulsa böyle olmazdı! 4 kişinin öldüğü katliam göz göre göre gelmiş
18:49 Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi Çocukların kavgasında feci şekilde katledildi
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
18:05 İstanbul’da hava ulaşımına yağmur engeli Sabiha Gökçen’de uçuşların yüzde 5’i iptal edilecek İstanbul'da hava ulaşımına yağmur engeli! Sabiha Gökçen'de uçuşların yüzde 5'i iptal edilecek
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
15:01 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış 4 kişiyi bıçaklayarak öldüren madde bağımlısı şahıs cezaevinden 5 gün önce çıkmış
15:01 Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç borç teklifi: Camileri, elektrik trafolarını ve ortak alanları al düş yakamızdan
14:21 Bakan Yerlikaya’dan Emniyet Müdürü’nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım Bakan Yerlikaya'dan Emniyet Müdürü'nün sakız çiğnediği görüntülere tepki: Gereğini yaparım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2024 20:10:21. #1.12#
SON DAKİKA: Meclis'e Ziyaretçi Yasağı... "Haftasonu Sokak Hayvanları Kanun Teklifi Genel Kurul'da Görüşülebilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement