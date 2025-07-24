Medeniyet Teknopark Yakında Açılıyor

İSTANBUL Medeniyet Üniversitesi'nin öncülüğünde kurulan Medeniyet Teknopark'ın Göztepe Yerleşkesi'nin inşaatında sona yaklaşıldı. Eylül ayında kapılarını açması planlanan merkez, fintek, yapay zeka, siber güvenlik ve büyük veri gibi alanlarda faaliyet gösteren girişimcileri tek çatı altında buluşturacak. Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, " Türkiye 'den çıkan unicorn girişimciler arasında yer almak isteyen herkes için burası büyük bir fırsat. Türkiye Yüzyılı vizyonunda, ekonomik kalkınmanın teknoloji tabanlı gelişimine bu ekosistem çok büyük katkı sunacak. 2 bin 500 teknoloji çalışanı, 200 start-up'ı ve 30 Ar-Ge firmasını bünyesinde barındıracak bir yer olacak. Tüm ekip arkadaşlarımızla inanıyoruz ki buradan her yıl birden fazla Türk unicorn doğacak ve Türkiye'nin teknoloji temelli büyümesine ciddi bir ivme kazandıracak" dedi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen ve eylül ayında açılması planlanan Medeniyet Teknopark'ın Göztepe Yerleşkesi, teknoloji, Ar-Ge, akademi ve sanayiyi tek çatı altında buluşturmayı hedefliyor. Toplam 17 bin metrekarelik alanda kurulan merkez, 2 bin 500 teknoloji çalışanı, 200 start-up ve 30 Ar-Ge firmasını ağırlayacak kapasiteye sahip. Girişimcilere kapalı ve açık ofisler, online toplantı kabinleri, alakart restoranlar, kafeteryalar, uyku kabinleri, kapalı spor salonları ve açık hava sahneleri, eğlence alanları, seminer salonları gibi birçok imkan sunulacak.

'GİRİŞİMCİ VE SANAYİYİ BİRLEŞTİREN MERKEZ İNŞA EDİYORUZ'

Medeniyet Teknopark Genel Müdürü Ali Ramazan Tak, "Küresel girişimcilik ekosisteminin tam merkezindeyiz. Burası, İstanbul'un kalbinde, Göztepe Kavşağı'nın bağlantı noktalarından birinde yer alan Medeniyet Teknopark'ın teknoloji binalarının bulunduğu alan ve şantiye sahası. Şu anda burada, teknolojiyi, Ar-Ge'yi, girişimciliği, akademiyi ve sanayiyi bir araya getirecek çok özel bir merkez inşa ediliyor. İnşaat çalışmaları 2024 yılının Eylül ayında başladı. 2025 Eylül ayında tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor. 7 gün 24 saat esasına göre çalışacak bu merkez, Ar-Ge girişimcileri, start-up'lar ve akademik girişimciler için kapalı ve açık ofis imkanları sunacak. Ayrıca sosyalleşme alanları kapsamında, alakart restoranlar, kafeteryalar, eğlence alanları, uyku kabinleri ve kapalı spor salonu gibi bir girişimcinin A'dan Z'ye tüm ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlanıyor. Burası sadece bir ofis değil; aynı zamanda girişimcilerin hayallerini ürüne dönüştüreceği özel bir ekosistem" dedi.

'SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ ÖNCELİKLERİMİZ ARASINDA YER ALIYOR'

Merkezi konumunun avantajlarına değinen Tak, "Merkezi konumu sayesinde, bir girişimcinin teknoloji geliştirmek için ihtiyaç duyduğu tüm olanaklar seferber ediliyor. Uzman mentor desteği, akademisyen desteği, yatırımcı ağı, genç istihdam imkanı gibi unsurlar burada girişimcilerin hizmetinde olacak. Özellikle finansal teknoloji dikeyinde, açık bankacılık, mobil bankacılık, dijital bankacılık ve klasik bankacılığa yönelik servis geliştiren teknoloji girişimcileri ile siber güvenlik, büyük veri ve yapay zeka alanlarında çalışan girişimciler için de burası önemli bir merkez olacak. Ayrıca sağlık teknolojileri de öncelikli alanlarımız arasında yer alıyor. Bu alanda çalışmak isteyen herkes buradan yararlanabilecek. Girişimciler burada sektörden deneyimli mentör, uzman, akademisyen, yatırımcı ve büyük şirketlerle aynı çatı altında olacak" diye konuştu.

'İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ'NİN GÜÇLÜ DESTEĞİYLE ŞEKİLLENİYOR'

Tak, "Burası aynı zamanda bir hayalin ürünü. Girişimciler için hem hedeflerine ulaşabilecekleri bir zemin hem de büyük firmalar ve girişimcilerin birlikte var olabileceği canlı bir ekosistem oluşturulacak. Tüm bu yapı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nin güçlü desteğiyle şekilleniyor. 2010 yılında kurulan devlet üniversitesi, bin 200 akademisyeni, 20 bine yaklaşan öğrencisi ve gelişmiş laboratuvar olanaklarıyla bu ekosistemin bilimsel altyapısını sağlıyor. Girişimciler, üniversitenin sunduğu tüm imkanlara kolayca erişebilecek" ifadelerini kullandı.

'UYKU KABİNLERİ YER ALACAK'

Girişimcilerin ofis, toplantı alanları ve diğer tüm imkanlardan faydalanabileceklerini aktaran Tak, "Bu ekosistemde yer almak isteyen girişimcilerin vakit kaybetmeden başvurmaları gerekiyor. Birinci faz inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere ve eylül ayında açılış planlanıyor. Toplam 17 bin metrekare kapalı alana sahip olan bu yapı; yer altı otoparkı, kapalı spor salonları, in-house veri merkezi, teras katlarda sosyal alanlar, ortak toplantı odaları, online toplantı kabinleri, açık hava sahnesi, etkinlik alanları, uyku kabinleri gibi çok sayıda donanımla donatılmış durumda. Kısacası, bir girişimcinin 24 saat boyunca ihtiyaç duyabileceği her şey bu merkezde olacak" ifadelerini kullandı.

Göztepe Yerleşkesi'nin 2 bin 500 teknoloji çalışanını, 200 start-up'ı ve 30 Ar-Ge firmasını bünyesinde barındıracağını aktaran Tak son olarak şunları söyledi:

"Başvurular hala devam ediyor ancak kapasite sınırlı. Özellikle teknoloji üretmek, Ar-Ge çalışmaları yapmak ve Türkiye'den çıkan unicorn girişimciler arasında yer almak isteyen herkes için burası büyük bir fırsat. Türkiye Yüzyılı vizyonunda, ekonomik kalkınmanın teknoloji tabanlı gelişimine bu ekosistem çok büyük katkı sunacak. Tüm ekip arkadaşlarımızla inanıyoruz ki buradan her yıl birden fazla Türk unicorn doğacak ve Türkiye'nin teknoloji temelli büyümesine ciddi bir ivme kazandıracak."