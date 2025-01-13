Medikal Estetikte Yeni Sertifikasyon Düzeni - Son Dakika
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Medikal Estetikte Yeni Sertifikasyon Düzeni

Bakan Memişoğlu, estetik işlemler için hekim sertifikalarının Sağlık Bakanlığı'ndan olması gerektiğini vurguladı.

13.01.2025 13:46
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medikal estetik işlemi yapacak hekim kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalara ilişkin, "Sağlık Bakanlığı haricinde herhangi bir yerden alınan sertifikalar yeterli ve geçerli değildir. Sertifikası olan hekim haricinde yapılmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Memişoğlu, NTV'de katıldığı canlı yayında gündeme dair değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Estetik amaçlı uygulamaları gerçekleştirebilecek hekim ve sağlık kuruluşu kapsamının genişletilmesine yönelik karara ilişkin Memişoğlu, "Bu uygulamaları yapabilecek hekimlerin sayısını artırarak merdiven altını engellemiş olacağız ve bunun daha yaygın halde tıp etiği ve hekimlik kontrolünde yapılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Doktorların öngörüleri doğrultusunda eğitim müfredatı oluşturarak, hekimlere estetik konusunda resmi sertifikasyon eğitimleri vereceklerini belirten Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığı haricinde herhangi bir yerden alınan sertifikalar yeterli ve geçerli değildir. Sertifikası olan hekim haricinde yapılmasına izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tıpta farklı branşların da sertifika alarak bu alana yönelmesi sonrası kamu hastanelerinde doktor açığının yaygınlaşma kaygısına ilişkin soru üzerine Memişoğlu, öyle bir endişenin olmaması gerektiğini, planlamaları bu alanda çalışan sertifikalı hekimleri yaygınlaştırırken, aynı zamanda israfın da oluşmaması şeklinde yaptıklarını dile getirdi.

"Biz gerçekten aile hekimliğini önemsiyoruz"

Bakan Memişoğlu, aile hekimlerini çok önemsediklerini ve aile hekimliğini kuvvetlendirmeye çalıştıklarını söyledi.

Aile hekimliği maaşlarının kesildiğine yönelik dezenformasyon yapıldığına dikkati çeken Memişoğlu, maaşları kesmediklerini, aksine teşvik miktarlarını artırdıklarını vurguladı.

Memişoğlu, nüfus önceki döneme göre daha çok hastalanıyorsa, bunun koruyucu sağlık hizmetinin yeteri kadar verilmemiş olmasından kaynaklanabildiğine işaret ederek, bu nedenle koruyucu hekimliği ve koruyucu sağlığı ön planda tuttuklarının altını çizdi.

Bin yeni aile hekimliği yapacaklarını, aile hekimliğinin fiziki yapısının düzeltilmesi gerektiğini belirten Memişoğlu, İstanbul'da jeneratöründen santraline kadar fiziki şartları çok iyi aile hekimlikleri yaptıklarını, o modeli baz alarak, bunu Türkiye geneline yaygınlaştıracaklarını ifade etti.

Memişoğlu, aile hekimlerinin iş bırakma kararına ilişkin soruya ise "Aile hekimlerinin yüzde 85'ine teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi çalışıyorlar. Eyleme katılan geri kalan arkadaşların da ikna olacağını düşünüyorum. Çünkü biz gerçekten aile hekimliğini önemsiyoruz." yanıtını verdi.

"Avukatlarımız bu işin birebir takibinde"

Bakan Memişoğlu, "yenidoğan çetesi"nin yargı sürecini de değerlendirerek, "Yenidoğan deniyor ama ben 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesi' diyorum. Bu istisnai bir durum, bunun sağlık sistemimizin geneline yayılmasına yönelik algı oluşmasını istemem. Çünkü Türkiye sağlık konusunda dünyada örnek gösterilen bir ülke." şeklinde konuştu.

Bu çetenin organize suç örgütü olduğuna işaret eden Memişoğlu, "Şu anda savcısıyla, emniyetiyle, adliyesiyle her türlü müdahale yapılmış durumda. İnşallah gerekli cezalar yargı tarafından verilecek. Bizim avukatlarımız bu işin birebir takibinde. 6 avukatımızla oradayız." dedi.

Memişoğlu, özel hastane yönetmeliği konusunda hazırlık içerisinde olduklarını, netleştiğinde kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Medikal Estetikte Yeni Sertifikasyon Düzeni - Son Dakika

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