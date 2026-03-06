Medine Alper: Azim ve Mücadeleyle Parkelerde - Son Dakika
Medine Alper: Azim ve Mücadeleyle Parkelerde

06.03.2026 14:20
İzmir'in tekerlekli sandalye basketbol takımındaki tek kadın sporcu Medine Alper, spora olan tutkusu ile örnek oluyor.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Süper Lig'de 20'nci sezonunu geride bırakırken, takımın tek kadın sporcusu Medine Alper (26) de parkede ortaya koyduğu azim ve mücadeleyle dikkat çekiyor. 10 yaşında atletizme başlayan, geçirdiği kaza sonucu tekerlekli sandalyede yaşamına devam etmek zorunda kalan Alper, basketbolla birlikte kendisini bulup, yeniden yaşamayı seçtiğini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nın tek kadın sporcusu Medine Alper, henüz 10 yaşındayken beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesiyle spora adım attı. Uzun atlama ve üç adım atlamada yıllarca piste çıktı; hayatının ritmini spor belirledi. Ancak 19 yaşından sonra Medine Alper için başka bir dönem başladı. Üniversitede antrenörlük eğitimi aldığı sırada yaptığı bir fitness antrenmanı sırasında omuriliği kırıldı. Sporla dolu geçen yıllar, bir anda yerini sessizliğe ve zorlu bir tedavi sürecine bıraktı. Tekerlekli sandalyede yeniden yaşam kurmaya çalışan Alper hem fiziksel hem de ruhsal olarak büyük bir mücadele verdi. Pes etmeyi hiç düşünmediğini belirten Alper'in spora olan tutkusu onu yeniden ayağa kaldırdı. 2022 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'na katılan Alper, bu kez parkelerde mücadele etmeye başladı.

Zorlu geçen tedavi süreçlerinde zaman zaman kendini bir boşlukta hissettiğini belirten Medine Alper, hayatını bu şekilde sürdürmek istemediğini fark edince yeniden spora tutunduğunu söyledi. Uzun süre spordan uzak kalmanın kendisini hem ruhsal hem de fiziksel olarak zorladığını dile getiren Alper, "Çünkü hayatım sporla şekillenmişti. Kendimi kötü hissettiğim dönemde, tekerlekli sandalye basketbol takımı ile tanıştım. Onları bulunca, kendimi de yeniden buldum. Sporu ve içerisinde olmayı çok seviyorum" dedi.

'SPOR RUHUMU DA AYAĞA KALDIRDI'

2022 yılında tekerlekli sandalye basketboluna başlayan Medine Alper, bugün takımın tek kadın sporcusu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde son 5 sezonda lig ve Avrupa kupalarında yaklaşık 100 karşılaşmaya çıkan, tüm zorluklara rağmen yeniden yaşamayı seçtiğini ve sporla kendini bulduğunu anlatan Medine Alper, "Önceki hayatım farklıydı ama ikinci hayatımı da bu şekilde yaşamayı seçiyorum. Başka seçeneklerim de olsa, onların içerisinden yine sporcu olmayı seçerdim" diye konuştu. Sayısız karşılaşmaya çıksa da Alper, başarının, kupadan ibaret olmadığını belirtip, sporun yalnızca bedenini değil, ruhunu da ayağa kaldırdığı kaydetti.

ADALETİN VE SAYGININ OLDUĞU BİR DÜNYA DİLEDİ

Alper'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle bir mesaj verip, "Kadınlarımızın korkmadan, arkasına bakmadan, özgürce yürüyebileceği, güvenle yaşayabileceği bir dünya diliyorum. Adaletin, saygının ve eşitliğin olduğu bir dünyada yaşamamız dileği ile başta annelerimiz, kardeşlerimiz ve hayatımıza değer katan tüm kadınların günü kutlu olsun. İyi ki varlar, iyi ki dünyayı güzelleştiriyorlar. Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" dedi.

TAKIM ARKADAŞLARININ GURUR KAYNAĞI

Erkek sporcuların ağırlıkta olduğu zorlu bir branşta mücadele eden Medine Alper, takım arkadaşlarının da gurur kaynağı. Takımda yer alan Rıdvan Aksoy, "Ekibimizde bir kadının olması bizim için hem mutluluk hem de gurur verici" derken, Yiğitcan Zorlu ise "Zor bir spor dalı. Kadınların aramızda olması onların gücünü gösteriyor" sözleriyle desteğini dile getirdi. 22 yıldır bu sporu yapan Volkan Aydeniz ise takım arkadaşı için "Kadın bir sporcunun bu kadar güçlü şekilde mücadelesine devam etmesi kendisi açısından da bir fırsat yaratıyor. Medine kardeşimizle gurur duyuyoruz" dedi.

Haber-Kamera: İZMİR,

Kaynak: DHA

Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
